कच्चे तेल की वजह से खतरे में आए ये 5 बिजनेस, मरीजों को नहीं मिल रही प्लास्टिक मेडिकल ट्यूब

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रईश खान | Apr 04, 2026, 08:02 PM IST
1.पेट्रोकेमिकल क्या है? जिसकी कमी से मचा हाहाकार
दरअसल, पेट्रोकेमिकल (Petrochemical) की दुनिया भर में कमी होती जा रही है. यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस (Natural Gas) से बनाया जाता है. पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल प्लास्टिक, रबर, कपड़े, जूते और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं को बनाने में होता है. पेट्रोकेमिकल नहीं मिल पाने की वजह से प्लास्टिक, रबर और पॉलिएस्टर जैसे मटीरियल महंगे हो रहे हैं. (फोटो: AI)
2.इस देश में कचरे के बैग खरीदने की मची होड़
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर एशिया के देशों में देखने को मिल रहा है, जहां सबसे ज्यादा रोजमर्रा की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है. साउथ कोरिया में लोग पैनिक में कचरे के बैग खरीद रहे हैं. सरकार ने सभी इवेंट ऑर्गनाइजर को निर्देश जारी किया कि वह डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें. (फोटो: AI)
3.ताइवान में खतरे में आए किसान
ताइवान ने अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक हॉटलाइन शुरू किया है, जिनके पास प्लास्टिक खत्म हो गया है. वहीं, चावल की खेती करने वाले किसान भी संकट में आ गए हैं. उनके लिए वैक्यूम-सील बैग नहीं मिल रहे हैं. जिससे उनका चावल खुले में पड़ा खराब होने लग रहा है. (फोटो: AI)
4.जापान में मरीजों को नहीं मिल रहे प्लास्टिक मेडिकल ट्यूब
जापान में हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि क्रोनिक किडनी फेलियर वाले मरीजों को हीमोडायलिसिस में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक मेडिकल ट्यूब की कमी की वजह से इलाज नहीं मिल पा रहा है. पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट की कमी के कारण मेडिकल दस्तानों की ग्लोबल सप्लाई पर भी खतरा आ गया है. (फोटो: AI)
5.इस देश में Cellophane Bags की बढ़ी कीमतें
थाईलैंड में रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और टेक-आउट डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लियर सेलोफेन बैग की कीमतें 10% बढ़ा दी गई हैं. भारत में भी बोतल वाला पानी महंगा होता जा रहा है. युद्ध शुरू होने के बाद प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन की कीमतें चार गुना बढ़ गई हैं. (फोटो: AI)