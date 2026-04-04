कच्चे तेल की वजह से खतरे में आए ये 5 बिजनेस, मरीजों को नहीं मिल रही प्लास्टिक मेडिकल ट्यूब

2 . इस देश में कचरे के बैग खरीदने की मची होड़

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सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर एशिया के देशों में देखने को मिल रहा है, जहां सबसे ज्यादा रोजमर्रा की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है. साउथ कोरिया में लोग पैनिक में कचरे के बैग खरीद रहे हैं. सरकार ने सभी इवेंट ऑर्गनाइजर को निर्देश जारी किया कि वह डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें. (फोटो: AI)

