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Cheapest Flight: एक क्लिक में होगी हजारों की बचत! ऐसे बुक करें सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट

Cheapest Flight Ticket: फ्लाइट टिकट बुक (Flight Tickets Booking) करते समय हर कोई चाहता है कि टिकट थोड़ा सस्ता मिल जाए, इसके लिए आमतौर पर लोग ऑफर चेक करते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप सस्ते में टिकट बुक कर सकते हैं. 

Abhay Sharma | May 17, 2026, 06:49 PM IST

1.Last Minute Booking से बचें

Last Minute Booking से बचें
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अगर आपको टिकट में पैसे बचाने हैं तो घरेलू फ्लाइट के लिए 3 से 6 हफ्ते पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 2 से 4 महीने पहले टिकट बुक कर लें. क्योंकि Last Minute Booking हमेशा महंगी पड़ती है. इससे आपके काफी पैसे बच जाएंगे.  (AI Image)

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2.Incognito Mode का इस्तेमाल करें

Incognito Mode का इस्तेमाल करें
2

सबसे पहले किसी भी फ्लाइट के टिकट की बुकिंग के लिए सर्च करने से पहले Browser का Incognito/Private Mode इस्तेमाल जरूर करें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोबारा चेक करने पर कीमत बढ़ सकती है. Incognito में आपकी सर्च हिस्ट्री ट्रैक नहीं होगी, जिससे कीमतें स्थिर रह सकती हैं. (AI Image)

3.Fare Comparison Websites पर चेक करें कीमत

Fare Comparison Websites पर चेक करें कीमत
3

इसके अलावा टिकट बुक करने से पहले एक बार Google Flights, Skyscanner, Kayak जैसी वेबसाइट्स भी चेक करें, इनपर अलग-अलग एयरलाइंस की कीमतें Compare करें, इससे आपको सस्ती डील मिल जाएगी और आपके काफी पैसे बचेंगे. (AI Image)

4.Flexible Dates

Flexible Dates
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इसके अलावा डेट Flexible रखें, क्योंकि Weekend और त्योहारों में टिकट महंगी होती हैं. संभव हो तो Tuesday, Wednesday या Early Morning Flights बुक करें, क्योंकि ये अक्सर सस्ती मिलती हैं. (AI Image)

 

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5.Price Alert करें ऑन

Price Alert करें ऑन
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इसके अलावा Flight Booking Apps और Websites पर Price Alert सेट करके रखें, इससे किराया कम होगा तो आपको तुरंत Notification मिल जाएगा. इसके अलावा बुकिंग से पहले Baggage Fee, Seat Selection, Convenience Fee और Cancellation Charges जरूर चेक कर लें क्योंकि  कई बार कम किराया दिखाकर बाद में Extra Charges वसूल लिया जाता है.  (AI Image)

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