क्या फ्लैट की बालकनी में लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानिए नियम, रिस्क और फायदे

7 . क्या फिर भी फायदे का सौदा है Balcony Solar?

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विशेषज्ञों के अनुसार अगर सही दिशा, पर्याप्त धूप और सुरक्षित इंस्टॉलेशन हो, तो Balcony Solar छोटे स्तर पर उपयोगी साबित हो सकता है. खासकर मोबाइल चार्जिंग, वाई-फाई, लाइट्स या छोटे उपकरण चलाने में यह मदद कर सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि अब कई युवा इसे सिर्फ “बिजली बचत” नहीं, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल लाइफस्टाइल का हिस्सा मानने लगे हैं. यानी आने वाले समय में शहरों में Balcony Solar एक नया ट्रेंड बन सकता है. लेकिन किसी भी ट्रेंड की तरह इसमें भी सिर्फ फायदे नहीं, बल्कि जोखिम और सीमाएं भी हैं. इसलिए सोशल मीडिया वीडियो देखकर जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं को समझना ज्यादा जरूरी है. (फोटो एआई)

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