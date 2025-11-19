FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

यूटिलिटी

सफेद Aadhaar Card से कितना अलग है नीला आधार? जानिए किन लोगों का बनता है यह पहचान पत्र

नीला आधार कार्ड किन लोगों के लिए बनाया जाता है. यह सफेद आधार से अलग है क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होती, केवल माता-पिता का आधार लिंक होता है.

Pragya Bharti | Nov 19, 2025, 01:55 PM IST

1.How Blue Aadhaar Card is Different From White Aadhaar

How Blue Aadhaar Card is Different From White Aadhaar
1

भारत में आधार कार्ड नागरिक की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. आमतौर पर दिखने वाला सफेद रंग का आधार कार्ड वयस्कों और 5 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जारी किया जाता है. हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष आधार कार्ड जारी करता है, जिसे नीला आधार कार्ड या बाल आधार कहा जाता है. यह सफेद आधार कार्ड से कई मायनों में भिन्न होता है.

2.What is Blue Aadhaar Card?

What is Blue Aadhaar Card?
2

नीला आधार कार्ड, जिसका आधिकारिक नाम 'बाल आधार' (Baal Aadhaar) है, बच्चों के लिए जारी किया जाता है. इसका रंग हल्का नीला होता है ताकि इसे सामान्य आधार कार्ड से अलग पहचाना जा सके. यह बच्चों के लिए शुरुआती पहचान पत्र के रूप में काम करता है.

3.किन लोगों के लिए बनाया जाता है यह कार्ड?

किन लोगों के लिए बनाया जाता है यह कार्ड?
3

यह कार्ड विशेष रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है. जैसे ही बच्चा 5 साल की उम्र पूरी करता है, यह अस्थायी रूप से अमान्य हो जाता है और इसे बायोमेट्रिक अपडेट के माध्यम से सामान्य आधार कार्ड में बदलना अनिवार्य होता है.

4.नीला और सफेद आधार कार्ड में क्या अंतर है?

नीला और सफेद आधार कार्ड में क्या अंतर है?
4

सफेद आधार कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी (10 उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन) होता है.
नीले आधार में कोई बायोमेट्रिक जानकारी शामिल नहीं होती. वहीं, सफेद आधार कार्ड में पूर्ण बायोमेट्रिक डेटा दर्ज होता है.
छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन स्थिर नहीं होते और लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए 5 साल से कम उम्र में बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता है.

5.नीले आधार में दर्ज होती है ये जानकारियां

नीले आधार में दर्ज होती है ये जानकारियां
5

बायोमेट्रिक के अभाव में, बाल आधार में बच्चे की पहचान के लिए ये चीज़ें दर्ज की जाती हैं.
बच्चे की फोटो
बच्चे की जन्म तिथि
माता-पिता में से किसी एक का आधार नंबर
यह कार्ड बच्चे को माता-पिता के आधार कार्ड से लिंक करके जारी किया जाता है.

6.आवेदन करने का तरीका

आवेदन करने का तरीका
6

नीला आधार बनवाने की प्रक्रिया सरल है..
बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता में से किसी एक के आधार कार्ड के साथ आधार केंद्र पर जाएं.
बच्चे की लाइव फोटो कैप्चर की जाती है.
बायोमेट्रिक की आवश्यकता न होने के कारण, यह प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो जाती है.

7.बाल आधार कार्ड कब होता है अपडेट?

बाल आधार कार्ड कब होता है अपडेट?
7

बाल आधार को सामान्य आधार में बदलने के बाद भी, बच्चों को दो बार बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है.
पहला अनिवार्य अपडेट: 5 साल की उम्र पूरी होने पर.
दूसरा अनिवार्य अपडेट: 15 साल की उम्र पूरी होने पर.
यह सुनिश्चित करता है कि वयस्क होने तक आधार कार्ड में दर्ज बायोमेट्रिक डेटा सटीक और अपडेटेड रहे.

