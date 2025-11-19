सफेद Aadhaar Card से कितना अलग है नीला आधार? जानिए किन लोगों का बनता है यह पहचान पत्र

1 . How Blue Aadhaar Card is Different From White Aadhaar

1

भारत में आधार कार्ड नागरिक की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. आमतौर पर दिखने वाला सफेद रंग का आधार कार्ड वयस्कों और 5 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जारी किया जाता है. हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष आधार कार्ड जारी करता है, जिसे नीला आधार कार्ड या बाल आधार कहा जाता है. यह सफेद आधार कार्ड से कई मायनों में भिन्न होता है.