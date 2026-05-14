FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Today Horoscope 15 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Opinion: सरकारी फिजूलखर्ची पर लगाम, CM Yogi का फैसला क्यों बना अन्य राज्यों के लिए उदाहरण?

Opinion: सरकारी फिजूलखर्ची पर लगाम, CM Yogi का फैसला क्यों बना अन्य राज्यों के लिए उदाहरण?

200 गाड़ियों की रैली के निकालने वाले पर CM Mohan Yadav ने लिया एक्शन, जारी किया नोटिस

200 गाड़ियों की रैली के निकालने वाले पर CM Mohan Yadav ने लिया एक्शन, जारी किया नोटिस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Post Office Tax Free: क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री? यहां जानें पूरी डिटेल्स

Post Office Tax Free: क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री? यहां जानें पूरी डिटेल्स

पहला बिजनेस डूबने के बाद दोबारा लिया रिस्क, आज बना दिया 150 करोड़ का साम्राज्य

पहला बिजनेस डूबने के बाद दोबारा लिया रिस्क, आज बना दिया 150 करोड़ का साम्राज्य

क्या Shehnaaz Gill को डेट कर रहे हैं RCB स्टार Devdutt Padikkal? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

क्या Shehnaaz Gill को डेट कर रहे हैं RCB स्टार Devdutt Padikkal? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

HomePhotos

यूटिलिटी

Post Office Tax Free: क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री? यहां जानें पूरी डिटेल्स

अगर आपने पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में पैसा निवेश किया है और उसकी बचत से ब्याज कमा रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. अक्सर लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा देते हैं और उसकी कमाई को टैक्स फ्री समझते हैं. आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कमाई क्या सच में टैक्स फ्री होती है या नहीं?

मोहम्मद साबिर | May 14, 2026, 11:32 PM IST

1.क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री?

क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री?
1

सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. अब इनकम टैक्स में एक नया नियम जोड़ा गया है. इसमें सेक्शन 393(1) के नियमों को बदल दिया गया है. इस नियम के तहत, अगर आपकी कुल ब्याज आय तय सीमा से ज्यादा है, तो बैंक या संस्थान टीडीएस काटेगा. हालांकि, आम नागरिकों के लिए 50000 रुपये और सीनियर सिटीजंस के लिए 1 लाख रुपये तक छूट दी गई है. यानी इतनी राशि पर टीडीएस नहीं कटेगा. लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखे कि इन राशि पर भले ही टीडीएस नहीं कट रहा है. फिर भी आपको इसे अपनी कुल आय में जोड़कर दिखाना ही होगा. 
 

Advertisement

2.पोस्ट ऑफिस की किन स्कीम्स पर लगेगा टैक्स?

पोस्ट ऑफिस की किन स्कीम्स पर लगेगा टैक्स?
2

पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के नियम अलग-अलग हैं. FD, RD, MIS, KVP या SCSS में पैसा लगाते हैं, तो इन स्कीमों पर टैक्स कट सकता है और ये टैक्स के दायरे में आता है. वहीं PPF, SSA और सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा. 
 

3.क्या जानकारी छिपाना पड़ सकता है भारी?

क्या जानकारी छिपाना पड़ सकता है भारी?
3

अब इनकम टैक्स विभाग के पास Annual Information Statement और Form 26AS के तहत आपकी हर ट्रांजैक्शन की डिटेल पहले ही पहुंच जाती है. ऐसे में अगर आपने रिटर्न ब्याज की कमाई नहीं दिखाई और वह आपके AIS में शामिल है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. जानकारी छिपाने की गलती आप पर भारी पड़ सकती है, और आप पर जुर्माना भी लग सकता है. ऐसे में आप अपनी बैलेंस शीट साफ ही रखें. 
 

4.Income from Other Sources कॉलम में क्या-क्या दिखाना जरूरी है?

Income from Other Sources कॉलम में क्या-क्या दिखाना जरूरी है?
4

Income from Other Sources इनकम टैक्स की एक कैटेगरी होती है. इसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस का ब्याज,फैमिली पेंशन, शेयर का डिविडेंड, सिक्योरिटीज से मिलने वाला रिटर्न और लॉटरी या गेम शो से जीती गई रकम शामिल है. इतना ही नहीं, अगर आपको मुआवजे पर ब्याज मिला हो या नौकरी छूटने पर कोई कंपनसेशन मिला हो. तो आपको ये सभी रकम इस कॉलम में दिखाना ही पड़ेगा.  
 

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Post Office Tax Free: क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री? यहां जानें पूरी डिटेल्स
Post Office Tax Free: क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री? यहां जानें पूरी डिटेल्स
पहला बिजनेस डूबने के बाद दोबारा लिया रिस्क, आज बना दिया 150 करोड़ का साम्राज्य
पहला बिजनेस डूबने के बाद दोबारा लिया रिस्क, आज बना दिया 150 करोड़ का साम्राज्य
क्या Shehnaaz Gill को डेट कर रहे हैं RCB स्टार Devdutt Padikkal? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
क्या Shehnaaz Gill को डेट कर रहे हैं RCB स्टार Devdutt Padikkal? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
भारत का ये जिला कहलाता है Sugar Bowl of India, चीनी उत्पादन करने वाले Top 5 States
भारत का ये जिला कहलाता है Sugar Bowl of India, चीनी उत्पादन करने वाले Top 5 States
दुनिया का अनोखा पेड़ जिसे कभी जेल की तरह किया जाता था इस्तेमाल, डेड बॉडी दफनाने में भी आता था काम!
दुनिया का अनोखा पेड़ जिसे कभी जेल की तरह किया जाता था इस्तेमाल, डेड बॉडी दफनाने में भी आता था काम!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां जगा देती हैं पति का भाग्य, कंगाल भी हो जाता है धनवान
इस मूलांक की लड़कियां जगा देती हैं पति का भाग्य, कंगाल भी हो जाता है धनवान
Vrishabh Sankranti: सूर्य के इस राशि में प्रवेश करते ही क्यों बढ़ने लगती है गर्मी, ज्योतिष में छिपा है इसका रहस्य
सूर्य के इस राशि में प्रवेश करते ही क्यों बढ़ने लगती है गर्मी, ज्योतिष में छिपा है इसका रहस्य
Shani Jayanti 2026: शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी
शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी
Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
Apra Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर पंचक का साया, आज भूलकर भी न करें ये काम
Apra Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर पंचक का साया, आज भूलकर भी न करें ये काम
MORE
Advertisement