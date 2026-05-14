Post Office Tax Free: क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री? यहां जानें पूरी डिटेल्स

1 . क्या पोस्ट ऑफिस की कमाई होती है टैक्स फ्री?

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सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. अब इनकम टैक्स में एक नया नियम जोड़ा गया है. इसमें सेक्शन 393(1) के नियमों को बदल दिया गया है. इस नियम के तहत, अगर आपकी कुल ब्याज आय तय सीमा से ज्यादा है, तो बैंक या संस्थान टीडीएस काटेगा. हालांकि, आम नागरिकों के लिए 50000 रुपये और सीनियर सिटीजंस के लिए 1 लाख रुपये तक छूट दी गई है. यानी इतनी राशि पर टीडीएस नहीं कटेगा. लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखे कि इन राशि पर भले ही टीडीएस नहीं कट रहा है. फिर भी आपको इसे अपनी कुल आय में जोड़कर दिखाना ही होगा.

