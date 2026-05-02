AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल

2 . Auto Mode

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रिमोट में 'Timer' या 'On/Off Timer' का बटन दबाकर आप 'Timer Off' को 1 या 2 घंटे पर सेट कर सकते हैं. इसके अलावा ऑटो मोड (Auto Mode) का भी इस्तेमाल करें. इस मोड में AC को चलाने से यह कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर को चालू और बंद करता है, इससे बिजली की खपत कम होती है. इसके अलावा बिजनी का बिल कम करने के लिए आप ये टिप्स भी अपना सकते हैं. (AI Image)