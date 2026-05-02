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AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल

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AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल

AC 1 Unit Per Hour Trick: भयंकर गर्मी में राहत पाने का सबसे बेहतर उपाय एयरकंडीशनर (AC) होता है. लेकिन, इसका बिल भरना कई बार लोगों को भारी पड़ जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे 1 यूनिट चलने के बाद AC खुद ही बंद हो जाएगा. इससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा. 

Abhay Sharma | May 02, 2026, 05:10 PM IST

1.1 Unit Mode 

1 Unit Mode 
1

आज के समय में कुछ एडवांस AC में 1 Unit Mode या (Eco/Energy Saving Mode) भी मिल जाता है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल कम आएगा. बता दें कि इस मोड में 1 यूनिट करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद AC ऑटोमैटिक बंद हो जाता है. इसके लिए टाइमर सेट करना होता है. इससे AC तय समय पर अपने आप बंद हो जाता है. (AI Image)

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2.Auto Mode

Auto Mode
2

रिमोट में 'Timer' या 'On/Off Timer' का बटन दबाकर आप 'Timer Off' को 1 या 2 घंटे पर सेट कर सकते हैं. इसके अलावा ऑटो मोड (Auto Mode) का भी इस्तेमाल करें. इस मोड में AC को चलाने से यह कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर को चालू और बंद करता है, इससे बिजली की खपत कम होती है. इसके अलावा बिजनी का बिल कम करने के लिए आप ये टिप्स भी अपना सकते हैं. (AI Image)

3.Sleep Mode 

Sleep Mode 
3

रात के लिए सबसे अच्छा है कि आप स्लीप मोड (Sleep Mode) में AC चलाएं, रात में यह मोड धीरे-धीरे तापमान बढ़ाता है और इससे बिजली की बचत होती है. आप इन टिप्स को अपना कर अपना बिजली का बिल आधा कर सकते हैं.  (AI Image)

4.बिजली बचाने के लिए टिप्स 

बिजली बचाने के लिए टिप्स 
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बिजली का बिल बचाना है तो AC को 24 से 26°C के बीच चलाएं, इससे कंप्रेसर पर कम लोड पड़ता है और 8 घंटे में लगभग 8 यूनिट तक ही बिजली खर्च होती है. अगर आप 24 से 26°C के बीच चलाते हैं तो इससे आपकी जेब पर दबाव कम पड़ेगा. (AI Image)

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