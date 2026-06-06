Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक

1 . कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड?

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आज के समय में हर जगह आधार कार्ड का ही इस्तेमाल होता है. कई बार यह भी याद नहीं रहता है कि हमने इसका इस्तेमाल कहां-कहां किया है. इसलिए जरूरी है कि बीच-बीच में इसे चेक करते रहें. बता दें कि UIDAI लोगों की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए आधार धारकों को आधार की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री (Authentication History) चेक करने की सुविधा भी देता है. (PC- Chat GPT)