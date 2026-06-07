Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम

3 . 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा

3

इस योजना के तहत पहले चरण में सरकार ₹5 लाख तक का लोन देती है जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी दी जाती है, लोन के लिए जमीन या प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी. इसके अलावा कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर लगभग 10% तक सहायता दी जाती है. वहीं अगर आप पहला लोन सही तरीके से चलाते हैं और EMI समय पर भरते हैं, तो आगे 10 से 20 लाख तक का लोन मिल सकता है. इसके साथ सरकार बिजनेस प्लान, ट्रेनिंग और MSME सपोर्ट भी देती है. (AI Image)