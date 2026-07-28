क्या है रेलवे का नया टोकन सिस्टम? इससे तत्काल टिकट बुकिंग में क्या बदलेगा और पैसेंजर्स को कैसे होगा फायदा

रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नया टोकन सिस्टम लागू किया है, जानें आखिर क्या है रेलवे का नया रूल और यात्रियों को इससे क्या होगा फायदा...

रेलवे का तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम

वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने उठाया बड़ा कदम

ए और बी दो कैटिगरी में पैसेंजर्स को मिलेगा टोकन

नॉन ट्रांसफरेबल हैं ये टोकन

इंडियन रेलवे ने तत्काल टिकट को लेकर एक नया टोकन सिस्टम लागू किया है. यह 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटर पर शुरू हो रहा है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया है रिजर्वेशन विंडो पर तत्काल टिकल बुक कराने वाले पैसेंजर्स के लिए पहले टोकन जारी किए जाएंगे. वेस्ट सेंट्रल रेलवे के इस कदम का मकसद रिजर्वेशन काउंटर के बाहर लगने वाली लंबी कतारों से यात्रियों को निजात दिलाना है.

टोकन मिलने का मतलब पैसेंजर्स को यह बिलकुल भी नहीं समझना चाहिए कि उन्हें कंफर्म तत्काल टिकट मिल जाएगी. टोकन मिलने का मतलब टिकट कन्फर्म होने की गारंटी नहीं है. टिकट तभी जारी होगा जब तत्काल कोटे में सीट या बर्थ उपलब्ध होगी और यात्री की बुकिंग की बारी आने तक भी वह मौजूद रहेगी.

नया टोकन सिस्टम क्या है?

नए टोकन सिस्टम में एसी तत्काल के लिए सुबह 8:30 से 9:00 बजे तक और नॉन-एसी (स्लीपर) के लिए सुबह 9:00 से 9:30 बजे तक टोकन बांटे जाएंगे. शुरुआती तौर पर हर काउंटर पर एसी के लिए 10 और नॉन-एसी के लिए 15 टोकन तय किए गए हैं. इस नए सिस्टम में अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स को प्राथमिकता दी जाएगी.

टोकन को दो कैटिगरी- ए और बी में रखा गया है. फैमिली मेंबर्स के लिए टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स को ए कैटिगरी में रखा जाएगा और बाकी सभी पैसेंजर्स बी कैटिगरी में आएंगे. ए कैटिगरी के पैसेंजर्स को पहले टोकन मिलेगा. खास बात यह है कि ये टोकन नॉन ट्रांसफरेबल हैं. जिस व्यक्ति के नाम पर टोकन जारी किया गया है, उसके नाम पर ही तत्काल टिकट मिलेगा. पैसेंजर्स को यह सलाह दी जाती है कि वे रिजर्वेशन काउंटर पर समय से पहुंचें और अपने साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं.





टोकन सिस्टम से तत्काल बुकिंग में क्या बदलेगा और पैसेंजर्स को कैसे होगा फायदा?

नए टोकन सिस्टम से पैसेंजर्स को तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से काफी पहले लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टोकन मिलने के बाद वे अपनी बारी आने का इंतजार कर सकते हैं और अपना नंबर आने पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर बुकिंग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं.

इस व्यवस्था से टिकट दलालों और अन-ऑथराइज्ड एजेंटों की भूमिका पर भी काफी हद तक लगाम लग सकेगा. टोकन पर पैसेंजर्स की डिटेल्स होने से फर्जीवाड़ों और दलालों का दखल कम हो जाएगा.

रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर क्या हैं सुरक्षा नियम?

तत्काल टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स के लिए यह भी जानना जरूरी है कि रेलवे ने पहले ही तत्काल बुकिंग में कई सुरक्षा उपाय लागू किए हैं. रेलवे बोर्ड के 2025 के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, IRCTC वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है और आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन भी लागू है. कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटरों और ऑथराइज्ड एजेंटों के जरिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी सिस्टम से भेजे गए OTP से ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा ऑथराइज्ड एजेंटों को तत्काल बुकिंग खुलने के शुरुआती 30 मिनट में एसी और नॉन एसी दोनों कैटिगरी के टिकट बुक करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.



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