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अब घर बनेगा ‘स्मार्ट होम’! एक क्लिक में बदल जाएगी आपकी लाइफ

Smart Home Automation India: एक बटन बंद करने में हुई भूल आपके घर की बिजली की खपत को कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है. इसी का सॉल्यूशन है होम ऑटोमेशन.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 20, 2026, 08:34 PM IST

अब घर बनेगा ‘स्मार्ट होम’! एक क्लिक में बदल जाएगी आपकी लाइफ

home automation (PC-AI)

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कितनी बार ऐसा होता है कि ऑफिस पहुंचने के बाद आपको ध्यान आता है कि एसी का बटन तो बंद करना ही भूल गए या गीज़र तो खुला ही रह गया है. एक बटन बंद करने में हुई भूल आपके घर की बिजली की खपत को कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है. इसी का सॉल्यूशन है होम ऑटोमेशन. एक ऐसा स्मार्ट तरीका, जिससे आप अपने घर को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ बिजली की खपत को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

क्या है होम ऑटोमेशन?

होम ऑटोमेशन असल में वो सिस्टम है, जिसमें आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऑटोमैटिकली मैनेज कर सकते हैं, इन उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए आपका घर पर होना भी ज़रूरी नहीं है. उदाहरण के लिए आप अपनी छत पर लगे सोलर पैनल की सफाई का समय शिड्यूल कर सकते हैं, तय समय पर सोलर पैनल खुद ही साफ हो जाएगा. या फिर आप ऑफिस में बैठे-बैठे अपने घर की लाइट-पंखे आदि बंद या चालू कर सकते हैं.

कैसे काम करता है होम ऑटोमेशन?

होम ऑटोमेशन के लिए अलग-अलग ऐप्स आते हैं. अपनी पसंद का कोई एक ऐप चुनकर आप उसमें अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस को सेट कर सकते हैं. इसके बाद आप एक क्लिक की मदद से उन डिवाइसेस को चला सकते हैं. होम ऑटोमेशन केवल बिजली उपकरणों को बंद या चालू करने का काम नहीं करता. इसकी मदद से आप अपने घर की वैक्यूम क्लीनिंग शिड्यूल कर सकते हैं, अपने घर की सिक्योरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, स्मार्ट लॉक होम ऑटोमेशन का एक ज़रूरी फीचर है.

होम ऑटोमेशन की प्रमुख डिवाइसेस कौन सी हैं?

स्मार्ट लाइट
स्मार्ट फैन
एसी कंट्रोल
स्मार्ट फ्लोर क्लीनर
मोशन सेंसर वाले स्मार्ट कैमरा

आज के समय में क्यों ज़रूरी है होम ऑटोमेशन

आज के समय में होम ऑटोमेशन मॉडर्न लिविंग की ज़रूरत बन चुका है. ऐसे परिवारों के लिए यह फीचर बेहद ज़रूरी है, जो अपने बुजुर्ग माता-पिता या बच्चों को केयर टेकर के भरोसे छोड़कर जाते हैं. यह आपको अपने फोन से अपना घर मैनेज करने की सुविधा देता है.

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