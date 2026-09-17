Old Age Pension: यूपी में वृद्धा पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव, अब 3 महीने नहीं, हर 45 दिन में सीधे अकाउंट में आएगी पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत अब 3 महीने नहीं, सिर्फ 45 दिन में बुजुर्गों को पेंशन ​मिल जाएगी. यह पेंशन उन्हें दो हिस्सों में मिलेगी और सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

वृद्धा पेंशन पा रहे 60 और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी है. यह खबर उनकी पेंशन को लेकर है. दरअसल, बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए अब पूरे तीन महीने यानी 90 दिन तक का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार ने नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए भुगतान की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है, जिससे अब पैसों की तंगी से जूझ रहे बुजुर्गों को बड़ी वित्तीय राहत मिलने वाली है. उन्हें अब पेंशन के रुपये झट से खाते में मिल जाएंगे.

90 दिन का लंबा इंतजार खत्म, अब हर 45 दिन में आएगी किस्त

अभी तक उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के तहत हर तीन महीने पर एकमुश्त 3,000 रुपये भेजे जाते थे, लेकिन अब इस नियम में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने इसे दो किस्तों में बांट दिया है. अब लाभार्थियों को हर 45 दिन के भीतर 1500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजे जाएंगे. इस बदलाव से बुजुर्गों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और खासकर दवाइयों के खर्च के लिए तीन महीने तक लंबस इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

किसे मिलेगा इस योजना का फायदा

यह जानना बेहद जरूरी है कि इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलता. इसके लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट और कड़े नियम तय किये हुए हैं. इनमें सबसे पहली शर्त ये है कि आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिये. इसके साथ ही आय की सीमा भी निर्धारित की गई है. अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं, तो परिवार की सालाना आय 46,080 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए यह वार्षिक सीमा 56,460 रुपये तय की गई है.

उम्र के हिसाब से कैसे तय होती है पेंशन

आपको बता दें कि वृद्धि पेंशन के लिए भी कई अलग अलग नियम में है. इन्हीं से एक ये है कि अगर 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लाभार्थी हैं तो उन्हें 3,000 रुपये की पेंशन राशि में केंद्र औ राज्य सरकार दोनों की बराबर यानी 1500-1500 रुपये की हिस्सेदारी होती है. वहीं, 80 साल से कम उम्र के बुजुर्गों के लिए इस 3000 रुपये की तिमाही राशि में 2400 रुपये राज्य सरकार और 600 रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं.

पैसे आने की जानकारी और जरूरी दस्तावेजों की पूरी प्रक्रिया

जैसे ही पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, सरकार की ओर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) भेजा जाएगा. इसके अलावा, आप आधिकारिक पोर्टल के जरिए भी स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. वृद्धापेंशन में आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो आधार से लिंक हो, परिवार रजिस्टर की कॉपी, आयु प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है.