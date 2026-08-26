यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत, जानें कैसे और किन्हें मिलेगा लाभ

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इस योजना के तहत प्रदेश की करीब 80 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा. वहीं इसमें किसी भी तरह के आवेदन करने की जरूरत नहीं है.
रक्षाबंधन के त्योहार पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत की है. इसकी अनुमति सीएम ने 25 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में दी गई. इस योजना के तहत देश की लाखों बुजुर्ग महिलाओं को लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत बुजुर्ग महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. सरकार की इस योजना के शुरू होते ही काफी चर्चा बनी हुई है.
उत्तर प्रदेश योगी सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत अब 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर कर सकेंगी. इस योजना के तहत सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है. आइए जानते हैं कौन होगा इसका पात्र, किन किन दस्तावेजों की होगी जरूरत...
जानकारी के अनुसार, लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा. हालांकि बसों में सफर करने के लिए महिलाओं को अपना स्थानीय पता, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा. इससे उनकी उम्र और निवास स्थान का वेरिफिकेशन हो सकेगा. ऐसे में अगर आप यूपी परिवहन की बसों में फ्री सफर कर रही हैं तो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड अपने पास जरूर रखें.
सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के लिए आपको किसी तरह का आवेदन करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ में यात्रा के दौरान योजना के तहत 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को अपने पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड रखना होगा, जिसे वह समय पर दिखा सकें. साथ ही इन्हें दिखकर उन्हें मुफ्त टिकट मिल जाएगा.
सरकार की आंकड़ों की मानें तो उत्तर प्रदेश में करीब 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या करीब 80 लाख है. ऐसे में 80 लाख महिलाएं सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का लाभ उठा सकती हैं. उनकी यात्रा में आने वाले खर्च का वहन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी.