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यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत, जानें कैसे और किन्हें मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत प्रदेश की करीब 80 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा. वहीं इसमें किसी भी तरह के आवेदन करने की जरूरत नहीं है. 

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Nitin Sharma

Updated : Aug 26, 2026, 01:07 PM IST

यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत, जानें कैसे और किन्हें मिलेगा लाभ

Credit Image-Social Media

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रक्षाबंधन के त्योहार पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत की है. इसकी अनुमति सीएम ने 25 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में दी गई. इस योजना के तहत देश की लाखों बुजुर्ग महिलाओं को लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत बुजुर्ग महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. सरकार की इस योजना के शुरू होते ही काफी चर्चा बनी हुई है.

60 से ज्यादा उम्र की महिलाएं करेंगी फ्री सफर

उत्तर प्रदेश योगी सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत अब 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर कर सकेंगी. इस योजना के तहत सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है. आइए जानते हैं कौन होगा इसका पात्र, किन किन दस्तावेजों की होगी जरूरत...

इस योजना के लिए पात्र होंगी ये महिलाएं

जानकारी के अनुसार, लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा. हालांकि बसों में सफर करने के ​लिए महिलाओं को अपना स्थानीय पता, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा. इससे उनकी उम्र और निवास स्थान का वेरिफिकेशन हो सकेगा. ऐसे में अगर आप यूपी परिवहन की बसों में फ्री सफर कर रही हैं तो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड अपने पास जरूर रखें. 

नहीं होगी किसी आवेदन की जरूरत

सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के लिए आपको किसी तरह का आवेदन करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ में यात्रा के दौरान योजना के तहत 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को अपने पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड रखना होगा, जिसे वह समय पर दिखा सकें. साथ ही इन्हें दिखकर उन्हें मुफ्त टिकट मिल जाएगा. 

80 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ

सरकार की आंकड़ों की मानें तो उत्तर प्रदेश में करीब 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या करीब 80 लाख है. ऐसे में 80 लाख महिलाएं सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का लाभ उठा सकती हैं. उनकी यात्रा में आने वाले खर्च का वहन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी. 

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