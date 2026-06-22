ट्रैफिक चालान के बदले नियम, अब 50% जुर्माना भरने के बाद ही मिलेगी लोक अदालत में एंट्री, समय सीमा भी तय

अब तक आॅनलाइन चालान कटने के बाद जुर्माना न भरने की स्थिति में चालान कोर्ट पहुंच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. परिवहन विभाग की साइट पर आये नये अपडेट के अनुसार, अब 50 प्रतिशत जुर्माना भरने के बाद ही व्यक्ति चालान को कोर्ट में चैलेज कर सकता है.

सड़क पर चल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि अब आपकी थोड़ी सी चूक जेब पर ज्यादा भारी पड़ सकती है. इसकी वजह ट्रैफिक नियमों में बदलाव करना है, जो लोग अब तक ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन कर सीधे लोक अदालत पहुंचकर आधे या उससे भी कम दामों में जुर्माना भर देते थे, ऐसे लोगों की अब सीधे रूप से लोक अदालत में एंट्री नहीं मिलेगी. चालान कटने के बाद 50 प्रतिशत फाइन भरने के बाद ही लोक अदालत जाकर बाकी का बचे जुर्माने पर थोड़ी रियायत पा सकते हैं. अगर आपकी बाइक या कार पर 5 हजार का चालान हुआ है तो ढ़ाई हजार रुपये आपको आॅनलाइन भुगतान करना होगा. इसके बाद बचे हुए फाइन को माफ कराने या छूट पाने के लिए लोक अदालत जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि ट्रैफिक नियमों में क्यों किया गया बदलाव और अब क्या हैं पूरे नियम...

मोटर एक्ट 1989 के इन नियमों को जल्द किया जा सकता है लागू

अब अगर किसी का चालान कटता है तो व्यक्ति तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान भर देता है. ऐसा न होने पर वह लोक अदालत में जाकर कुछ प्रतिशत के छूट के साथ अपना जुर्माना भरकर चालान से मुक्त हो जाता है. यह लोक अदालत समय समय पर लगती है, लेकिन लोगों के लोक अदालत में चालान पर छूट पाने और ट्रैफिक नियमों को हलके में लेने की इस आदत को देख मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 167 के तहत इन नियमों को लागू करने पर विचार किया जा रहा है. इसमें चालान कटने के बाद जुर्माने का 50 प्रतिशत आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन भरना होगा. इसी के बाद बाकी बचे अमाउंट पर आप लोक अदालत में कुछ छूट के साथ चालान भरने के बाद ही इससे मुक्ति पा सकेंगे, अन्यथा चालान से आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

सिर्फ 45 दिन के अंदर ही भरना होगा चालान

परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार, चालान भरने के नियम के साथ ही इसमें समय को लेकर भी बदलाव है. अब चालान कटने के बाद 45 दिन के अंदर ही आपको जुर्माना भरपा होगा. अगर चालान गलत हुआ है तो पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ उसकी शिकायत करनी होगी. आप किसी तरह की शिकायत नहीं करते हैं तो इस चालान को सही मान लिया जाएगा. साथ ही 45 दिन के भीतर इस चालान को भरना होगा. अगर आप गलत चालान कटने पर चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन 45 दिन का समय बित गया है तो आपको पहले चालान का 50 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा. इसी के बाद आपको लोक अदालत में चालान को चैलेज करने की अनुमति मिलेगी.

इस पोर्टल पर कर सकते हैं चालान का भुगतान

अगर आपको चालान कट गया है तो तय समय सीमा के अंदर NextGen mParivahan पोर्टल पर जाकर अपने चालान की जुर्माना राशि भर सकते हैं. वहीं अब पुलिस खुद न्यायालय में चालान नहीं भेजेगी. वाहन स्वामी को खुद समय सीमा के अंदर जुर्माना भरना होगा. ऐसे करने में असफल होने पर 50 प्रतिशत जुर्माना भरने के बाद ही खुद बाकी बचे पर अमाउंट पर छूट पाने के लिए लोक अदालत जाना पड़ेगा. यह नियम परिवहन विभाग की साइट पर अपडेट कर दिया गया है.

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