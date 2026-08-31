Gold Silver Price: सोने-चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, धड़ाम हुए गोल्ड और सिल्वर के दाम, जानें आज के प्राइस

हफ्ते की शुरुआत के साथ ही सोने के दामों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है. इससे खरीदारों को खुशी मिल सकती है, जो लोग लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे थे. वे मौके का फायदा उठा सकते हैं.

अगर आप पिछले काफी समय से सोने चांदी खरीदने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इनके दामों में आ रही तेजी की वजह से नहीं खरीद पा रहे थे तो आप के लिए खुशखबरी है. आज आप सोने चांदी को खरीद सकते हैं. इसकी वजह सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई है. अंतराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ी है, जिससे इनकी कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है.

कितनी सस्ती हुए सोना और चांदी

जानकारी के अनुसार, घरेलू बाजार में सोने के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार को एमसीएक्स पर सोना फिसलकर करीब 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है. इसकी कीमतों में सीधे 3600 रुपये की गिरावट आई है. वहीं चांदी के तेवर भी ढीले पड़े हैं और यह निवेशकों व खरीदारों के लिए काफी हद तक नीचे आई है. चांदी के दाम गिरकर 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में आ गये हैं. आइए जानते हैं महानगरों में सोने चांदी के दाम...

देश के महानगरों में सोने-चांदी के भाव

देश के अलग-अलग हिस्सों में सर्राफा बाजारों के अपने स्थानीय समीकरण होते हैं, लेकिन इस गिरावट का असर लगभग हर जगह दिखाई दे रहा है. इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गये हैं तो वहीं चांदी 2.41 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है. सहीं कानपुर में सोने के दाम 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गये हैं. तो यहां चांदी के दाम करीब 2.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हैं. वहीं खरीदारी करने से पहले अपने नजदीकी सुनार या स्थानीय सर्राफा बाजार की दुकान पर मेकिंग चार्ज और टैक्स जरूर देख लें. क्योंकि अंतिम बिल में ये चीजें जुड़कर आती हैं.

बाजार में अचानक क्यों लुढ़के दाम

सोमवार के शुरुआती कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक कीमती धातुओं में सुस्ती देखी गई. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वैश्विक बाजार में आई बिकवाली और निवेशकों के रुख में आए बदलाव के कारण यह गिरावट देखने को मिली है, जब भी ग्लोबल मार्केट में इस तरह का उतार-चढ़ाव आता है, तो उसका सीधा असर स्थानीय सर्राफा बाजारों पर पड़ता है. आम खरीदार के लिए यह करेक्शन एक बड़े बूस्ट की तरह है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आसमान छू रहे रेट्स ने आम आदमी की पहुंच से सोने-चांदी को दूर कर दिया था.

क्या ये सिर्फ शुरुआत है

अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दाम गिरने का मतलब है कि अब बाजार लगातार नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इस तरह की गिरावटें प्रॉफिट बुकिंग या थोड़े समय के लिए करेक्शन का हिस्सा होती हैं. यानी बाजार में फिर से तेजी लौटने में देर नहीं लगती ऐसे में, यदि आपको आने वाले महीनों में कोई बड़ी खरीददारी करनी है, तो इस सुस्ती को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है.