FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
NICL Assistant Admit Card 2026 इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड, 27 अगस्त को होने वाला है एग्जाम

NICL Assistant Admit Card 2026 इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड, 27 अगस्त को होने वाला है एग्जाम

BrahMos vs Fatah-3: ब्रह्मोस का मुकाबला करने के लिए 'फतह-3' तैयार कर रहा है पाकिस्तान, कितनी ताकतवर?

BrahMos vs Fatah-3: ब्रह्मोस का मुकाबला करने के लिए 'फतह-3' तैयार कर रहा है पाकिस्तान, कितनी ताकतवर?

अचानक से चीनी के दामों हुई 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी, सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

अचानक से चीनी के दामों हुई 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी, सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान

नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान

Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

हिंदी न्यूज़यूटिलिटी

यूटिलिटी

अचानक से चीनी के दामों हुई 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी, सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

देश में कुल उत्पादित चीनी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा आम लोग सीधे घर में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मिठाई निर्माता, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और बिस्किट ब्रांड्स इसका बड़ा हिस्सा खरीदते हैं.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Aug 20, 2026, 03:45 PM IST

अचानक से चीनी के दामों हुई 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी, सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

Credit Image- AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश में चीनी के दाम अचानक से बढ़ गये हैं. इनमें 1 या 2 रुपये नहीं, सीधे 17 से 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. रिटेल में चीनी 63 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है. वहीं रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है. ऐसे में इसका सीधा असर मिठाईयों पर भी देखने को मिल सकता है. चीनी पर अचाकन बढ़े दामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार भी सक्रिय हो गई है. सरकार ने कालाबाजारी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है, जो 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक के लिए लागू कर दिया गया है. 

सरकार ने जारी किये ये नियम

सरकार की ओर से जारी नये निर्देशों के अनुसार, जो भी थोक व्यापारी या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी की खपत करते हैं, वे अब अपने पास 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे. इससे पहले यह सीमा 30 दिनों की थी. यह नया कड़ा नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा. इस कदम का सीधा मकसद त्योहारों से ठीक पहले होने वाली आर्टिफिशियल किल्लत और मुनाफाखोरी पर पूरी तरह लगाम लगाना है.

इस दिन लागू होगा नियम

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार को चीनी की लिमिट को लेकर यह नियम 1 सितंबर 2026 से लेकर 30 नवंबर 2026 तक रहेगा.इससे पहले खबर आई थी कि भारत सरकार चीनी की सप्लई बढ़ाने और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार कर रही है. इनमें सीमित मात्रा में शुल्‍क-मुक्त आयात और थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लगाना शामिल हैं.

सिर्फ मिठाईयां ही नहीं, मिठाई और बिस्किट उद्योग पर सीधा असर

देश में कुल उत्पादित चीनी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा आम लोग सीधे घर में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मिठाई निर्माता, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और बिस्किट ब्रांड्स इसका बड़ा हिस्सा खरीदते हैं, जब अगस्त से नवंबर के बीच रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, गरबा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आते हैं, तो ये बड़ी कंपनियां महीनों पहले से सस्ता माल दबाकर रख लेती थीं. स्टॉक लिमिट 15 दिन होने से इन कंपनियों को अब बाजार से बार-बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चीनी खरीदनी होगी, जिससे बाजार में कृत्रिम तेजी नहीं आ पाएगी.

ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की भी तैयारी, मिलों पर कड़ी नजर

वहीं सरकार सिर्फ स्टॉक लिमिट तक सीमित नहीं रह रही है. जानकारों और इंडस्ट्री के अनुसार, केंद्र सरकार करीब एक दशक 10 साल में पहली बार सीमित मात्रा में बिना किसी सीमा शुल्कके विदेश से चीनी आयात करने का भी विचार बना रही है. इस साल कम बारिश की वजह से गन्ना फसल की पैदावार प्रभावित हुई है, जिससे चीनी मिलें कीमतें बढ़ा रही हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
नौकरी के साथ शुरू किया था बिजनेस, 10 लाख रुपये से बना दी 62 करोड़ की कंपनी
नौकरी के साथ शुरू किया था बिजनेस, 10 लाख रुपये से बना दी 62 करोड़ की कंपनी
भारत का National Heritage Animal कौन? बाघ वाला जवाब होगा गलत, जानें सही नाम
भारत का National Heritage Animal कौन? बाघ वाला जवाब होगा गलत, जानें सही नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement