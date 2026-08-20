अचानक से चीनी के दामों हुई 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी, सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

देश में कुल उत्पादित चीनी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा आम लोग सीधे घर में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मिठाई निर्माता, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और बिस्किट ब्रांड्स इसका बड़ा हिस्सा खरीदते हैं.

देश में चीनी के दाम अचानक से बढ़ गये हैं. इनमें 1 या 2 रुपये नहीं, सीधे 17 से 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. रिटेल में चीनी 63 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है. वहीं रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है. ऐसे में इसका सीधा असर मिठाईयों पर भी देखने को मिल सकता है. चीनी पर अचाकन बढ़े दामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार भी सक्रिय हो गई है. सरकार ने कालाबाजारी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है, जो 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक के लिए लागू कर दिया गया है.

सरकार ने जारी किये ये नियम

सरकार की ओर से जारी नये निर्देशों के अनुसार, जो भी थोक व्यापारी या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी की खपत करते हैं, वे अब अपने पास 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे. इससे पहले यह सीमा 30 दिनों की थी. यह नया कड़ा नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा. इस कदम का सीधा मकसद त्योहारों से ठीक पहले होने वाली आर्टिफिशियल किल्लत और मुनाफाखोरी पर पूरी तरह लगाम लगाना है.

इस दिन लागू होगा नियम

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार को चीनी की लिमिट को लेकर यह नियम 1 सितंबर 2026 से लेकर 30 नवंबर 2026 तक रहेगा.इससे पहले खबर आई थी कि भारत सरकार चीनी की सप्लई बढ़ाने और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार कर रही है. इनमें सीमित मात्रा में शुल्‍क-मुक्त आयात और थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लगाना शामिल हैं.

सिर्फ मिठाईयां ही नहीं, मिठाई और बिस्किट उद्योग पर सीधा असर

देश में कुल उत्पादित चीनी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा आम लोग सीधे घर में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मिठाई निर्माता, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और बिस्किट ब्रांड्स इसका बड़ा हिस्सा खरीदते हैं, जब अगस्त से नवंबर के बीच रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, गरबा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आते हैं, तो ये बड़ी कंपनियां महीनों पहले से सस्ता माल दबाकर रख लेती थीं. स्टॉक लिमिट 15 दिन होने से इन कंपनियों को अब बाजार से बार-बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चीनी खरीदनी होगी, जिससे बाजार में कृत्रिम तेजी नहीं आ पाएगी.

ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की भी तैयारी, मिलों पर कड़ी नजर

वहीं सरकार सिर्फ स्टॉक लिमिट तक सीमित नहीं रह रही है. जानकारों और इंडस्ट्री के अनुसार, केंद्र सरकार करीब एक दशक 10 साल में पहली बार सीमित मात्रा में बिना किसी सीमा शुल्कके विदेश से चीनी आयात करने का भी विचार बना रही है. इस साल कम बारिश की वजह से गन्ना फसल की पैदावार प्रभावित हुई है, जिससे चीनी मिलें कीमतें बढ़ा रही हैं.