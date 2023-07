ITR Update: मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब इन लोगों को ITR भरने की नहीं होगी जरुरत

डीएनए हिंदी: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की घोषणा हो चुकी है. अब केंद्र सरकार ने ITR को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब तक किसी भी तरीके से आय होने पर वरिष्ठ नागरिकों को भी इनकम टैक्स देना पड़ता था. लेकिन सरकार ने अब 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इसपर छूट दे दी है. दरअसल जिन वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय होती है उन्हें अब आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की जरुरत नहीं है.



As announced in Budget FY 2022-23, senior citizens above 75 years of age, having only pension and interest income, are now exempted from filing Income Tax Return. #PromisesDelivered pic.twitter.com/iuyIzyQPnJ