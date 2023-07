SBI Latest Update: एसबीआई ने ग्राहकों को दी ये सुविधा, अब घर बैठे होंगे सारे काम

डीएनए हिंदी: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक State Bank Of India ने बड़ी जानकारी दी गई है. अगर आपका भी अकाउंट इस बैंक में है तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल बैंक न एअपने करोड़ों ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नंबर जारी किए हैं. इन नंबर्स पर कॉल करने से आपको बड़ा फायदा होने वाला है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI Online) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. बैंक ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी ग्राहक इन नंबर्स को सुरक्षित कर लें.



Dial our new easy-to-remember number for banking assistance on the go!



Call SBI Contact Centre toll-free at 1800 1234 OR 1800 2100.#SBI #SBIContactCentre #TollFree #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/DZgqxGmHA4