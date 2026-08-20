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SBI में आपका भी है जीरो बैलेंस अकाउंट तो हो जाइए सावधान, 1 अक्टूबर से जेब पर पड़ेगा सीधा असर

अब भारतीय स्टेट बैंक एटीएम से 4 ट्रांजेक्शन से ज्यादा करने पर चार्ज लगाने वाला है. बैंक की तरफ से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. इसे अक्टूबर से लागू किया जा सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 20, 2026, 08:19 AM IST

SBI में आपका भी है जीरो बैलेंस अकाउंट तो हो जाइए सावधान, 1 अक्टूबर से जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Credit Image- Social Media

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क्या आप भी यह सोचकर बेफिक्र रहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का जीरो बैलेंस खाता यानी BSBD अकाउंट रखने पर आपको कोई फालतू जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, अगर हां, तो अब आपको अपनी बैंकिंग आदतों को तुरंत बदलने की जरूरत है. क्योंकि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI अपने करोड़ों बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों के लिए कैश निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा.

क्या बदला है 4 फ्री ट्रांजैक्शन की गिनती में

नये नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर से महीने में मिलने वाले 4 फ्री विड्रॉल की सीमा पार होते ही आपको हर अतिरिक्त निकासी पर 15 रुपये प्लस GST देना होगा, लेकिन असली पेच इस बात में है कि फ्री लिमिट की गिनती अब कैसे होगी. पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को इन 4 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट से बाहर रखा जाता था. अब बैंक ने इस छूट को खत्म कर दिया है. यानी एटीएम, बैंक ब्रांच और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के जरिए किये गये कैश विड्रॉल को मिलाकर ही 4 की गिनती पूरी मानी जाएगी.

आपकी जेब पर कैसा होगा असर

यह बदलाव उन आम लोगों और छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, जो छोटे-छोटे कामों के लिए महीने में 5-6 बार एटीएम या बैंक शाखा से कैश निकालते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप महीने में 2 बार एटीएम से कैश निकालते हैं और 3 बार बैंक काउंटर या एईपीएस से पैसे निकालते हैं, तो पांचवीं बार पैसे निकालने पर सीधे 15 रुपये + 18 प्रतिशत GST जो 17.70 रुपये का झटका लगेगा. 

क्यों लिया गया यह फैसला और आपको क्या करना चाहिए

बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम के पीछे की वजह लोगों को डिजिटल पेमेंट मोड जैसे UPI, भीम ऐप या नेट बैंकिंग की तरफ पुश करना है. बैंक का मानना है कि जब लोग यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

क्या होते हैं BSBD खाते

इस खाते में आपको एक भी रुपया न्यूनतम बैलेंस रखने की पाबंदी नहीं होती. इसके साथ ही बेसिक रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड, कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज और NEFT/RTGS के जरिए पैसे ट्रांसफर करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन अगर आपके पास SBI का BSBD खाता है, तो आप उसी बैंक में दूसरा साधारण सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं. अगर है, तो उसे 30 दिनों के भीतर बंद करना अनिवार्य होता है.

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