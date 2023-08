Sahara Refund Portal: सहारा निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले, अब तक इतने लोगों को मिला रिफंड

डीएनए हिंदी: Sahara Refund Portal सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी है. कुछ दिनों पहले ही सहारा निवेशकों का पैसा रिटर्न करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल को खोला गया था. अब सहारा निवेशकों को पैसा वापस मिलने लगा है. इस मामले में आज यानी शुक्रवार को केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के निवेशकों को क्लेम की हुई राशि ट्रांसफर की.

बता दें की केन्द्रीय मंत्री ने 112 सहारा निवेशकों के खाते में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए. जानकारी के मुताबिक बता दें कि अब तक सहारा रिफंड पोर्टल पर 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

#WATCH | Union Home and Cooperative Minister Amit Shah transfers the claim amount to the depositors of cooperative societies of the Sahara group through the Sahara Refund Portal in Delhi pic.twitter.com/Hmfm9IqPMP