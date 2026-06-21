Retired Army Personnel के लिए सुनहरा अवसर, DGR योजना में करें रजिस्ट्रेशन और पाएं कमाई का मौका

सरकार ने कोयला ट्रांसपोर्टेशन योजना की शुरुआत पूर्व सैनिकों के लिए ही की है. इसमें उन्हें काम के साथ ही अच्छा पैसा दिया जाएगा. इसमें सैनिकों की पत्नी भी आवेदन कर सकती हैं.

देश के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान करने वाले भारत के जवानों के लिए सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से उन्हें समाज में सम्मान दिलाएगी. इस योजना से जवानों को काम मिलने के साथ ही उन्हें अच्छा खास पैसा भी मिलेगा, जिससे वह अपनी जीवनयापन बेहतर तरीके से कर सकेंगे. सरकार ने यह योजना भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए शुरू की है, जिसके तहत उन्हें मान सम्मान और पैसा मिलेगा. यह योजना पुनर्वास महानिदेशालय (Directorate General of Resettlement (DGR) है. डीजीआर की कोल लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन योजना की मदद से पात्र लाभार्थी, अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं इस योजना में आवेदन करने की तारीख लेकर नियम और लाभ...

क्या है इस योजना का नाम

पूर्व सैनिकों के लिए शुरू होने वाली इस योजना का नाम कोयला टिपर अटैचमेंट योजना है. डीजीआर की इस कोल लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन योजना में लाभार्थियों पूर्व सैनिको को कोयला ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा जाएगा. उन्हें यहां होने वाली चीजों पर ध्यान रखना होगा. साथ ही अलग अलग काम दिये जाएंगे, जिसके बदले में लाभार्थि को हर महीने अच्छा खासा पैसा ​दिया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को करीब 4 से 6 लाख रुपये तक का निवेश करना पड़ेगा. इसी के बाद उनकी अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाएगी.

किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ

सरकार द्वारा शुरू की गई कोयला ट्रांसपोर्टेंशन योजना के तहत पूर्व सैनिकों के अलावा वीर नारियों, अनाथ आश्रितों और दिव्यांग पूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं. इसके बलदने में उन्हें हर महीने अच्छा खासा अमाउंट दिया जाएगा. सरकार की इस योजना का मकसद पूर्व सैनिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.

इस दिन से शुरू हुई योजना

इस योजना के लिए आवेदन 20 जून 2026 से हो गया है. इस योजना का मकसद पूर्व सैनिकों और उन पर निर्भर लोगों को सम्मानजनक रोजगार और रेग्युलर इनकम देना है. इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार डीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर योजना से जुड़ी जानकारी लेने के साथ ही यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं. यह पूर्व सैनिकों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका है.

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