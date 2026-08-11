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Raksha Bandhan 2026: पोस्ट ऑफिस का रक्षाबंधन ऑफर, भाई को राखी भेजने के लिए बहनों को मिलेगी विशेष छूट, जानें पूरी डिटेल

रक्षाबंधन का त्योहार आने में अब कुछ ही समय बाकी है. ऐसे में डाक विभाग ने इस बार विशेष ऑफर की शुरुआत की है. रक्षाबंधन पर राखी भेजने वाली बहनों शुल्क में छूट मिलने के साथ ही बॉक्स और लिफाफे भी वाटर प्रूफ रखे गये हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 11, 2026, 12:02 PM IST

Raksha Bandhan 2026: पोस्ट ऑफिस का रक्षाबंधन ऑफर, भाई को राखी भेजने के लिए बहनों को मिलेगी विशेष छूट, जानें पूरी डिटेल

raksha bandhan 2026 post office scheme

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राखी का त्योहार भाई बहन का विशेष त्योहार होता है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है. भाई के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं. वहीं भाई बहन को सुरक्षा का वादा करता है. भाई और बहन के बीच प्यार के बंधन को और मजबूत करने वाला यह त्योहार इस बार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. ऐसे में जो बहने अपने भाईयों से दूर हैं, वे उन्हें डाक से राखी भेजती हैं. इसी को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए विशेष स्कीम शुरू की है. इससे बहनें अपने भाईयों को कम दाम और कम समय में रखी भेज सकती है. आइए जानते हैं डाक विभाग रक्षाबंधन पर खास ऑफर...

डाक विभाग देगा खास लिफाफे

जानकारी के अनुसार, डाक विभाग की तरफ से इस बार जो बहनें अपने भाईयों को राखी भेजना चाहती हैं, उन्हें वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स दिये जाएंगे. इसके अलावा स्पीड पोस्ट के जरिए राखी भेजने वाली बहनों को डाक पर लगने वाली फीस पर डिस्काउंट दिया जाएगा. 

इस दिन से शुरू होगा पोस्ट ऑफिस का रक्षाबंधन डिस्काउंट

रक्षाबंधन पर बहनों को रक्षाबंधन डिस्काउंट की शुरुआत 12 अगस्त 2026 से होगी. यह 28 अगस्त तक रहेगी. यह डिस्काउंट डाक के तय शुल्क पर 10 प्रतिशत रहेगा. वहीं रिटेल ग्राहक पोस्ट ऑफिस काउंटर से राखी बुक राकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. 

इतनी होगी वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स की कीमत

राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे की कीमत 10 रुपये रखी गई है. वहीं इससे बड़ा लिफाफा 15 रुपये मे मिलेगा. वहीं मिठाई या गिफ्ट भेजने के लिए 30 रुपये में स्पेशल बॉक्स दिया जाएगा. अच्छी बात ये है कि सभी लिफाफे और बॉक्स वाटर प्रूफ होंगे, जिनमें रखे सामान पर न तो नमी आएगी और न ही यह पानी गिरने की वजह से गिला होगा. 

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