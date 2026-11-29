केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म 'संचार साथी' की मदद से आप खोया या चोरी हुआ फोन वापस पा सकते हैं. पीएम मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में जमकर तारीफें की हैं. जानें कैसे कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल...

Sanchar Saathi Portal: मोबाइल फोन के खोने या चोरी होने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करा सकते हैं. इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस को फोन तलाशने में मदद मिलती है. इस प्लेटफॉर्म का नाम संचार साथी है, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' में रविवार, 29 नवंबर को किया है.

'मन की बात' के 140वें एपिसोड में पीएम मोदी ने संचार साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म की खूबियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन खोना सिर्फ एक डिवाइस खोना नहीं है, बल्कि उसके साथ हमारी कई यादें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अहम जानकारियां भी जुड़ी होती हैं. ऐसे में टेक्नोलॉजी की मदद से खोए हुए मोबाइल को वापस पाने की कोशिश की जा सकती है.

संचार साथी से अब तक मिले 14 लाख से ज्यादा फोन

पीएम मोदी ने बताया कि संचार साथी अब देशभर के करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है. इसके पोर्टल पर अब तक 30 करोड़ से ज्यादा विजिट हो चुकी हैं, जबकि करीब 3 करोड़ बार इसका ऐप डाउनलोड किया जा चुका है. इस प्लेटफॉर्म की मदद से अब तक 14 लाख से ज्यादा खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं और उनके मालिकों को वापस सौंपे गए हैं.

IMEI नंबर से कैसे तलाशा जाता है खोया हुआ फोन?

संचार साथी की सबसे अहम सुविधा खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने की है. इसके लिए मोबाइल का IMEI नंबर इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल, हर मोबाइल फोन की एक अलग पहचान होती है, जिसे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर कहते हैं. जब आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद संचार साथी पोर्टल या ऐप पर जाकर उसका IMEI नंबर ब्लॉक कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके बाद अगर उस फोन में कोई दूसरा सिम डालकर मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश की जाती है, तो फोन का इस्तेमाल नेटवर्क पर नहीं हो पाता. इससे पुलिस को फोन की पहचान करने और उसे ट्रेस करने में मदद मिल सकती है.

खोया हुआ मोबाइल ब्लॉक कराने के लिए क्या करना होगा?

अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो संचार साथी की मदद से उसे ब्लॉक कराने के लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे-

1. सबसे पहले पुलिस में शिकायत करें

फोन खोने या चोरी होने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं. शिकायत या FIR नंबर अपने पास जरूर रखें. इसके बाद संचार साथी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाएं.

2. ब्लॉक करने का ऑप्शन चुनें

पोर्टल पर 'Block Your Lost/Stolen Mobile Handset' का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया शुरू करें.

3. मोबाइल फोन की डिटेल्स दें

अब आपको खोए हुए मोबाइल से जुड़े जरूरी डिटेल्स देने होंगे. इसमें मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, फोन का ब्रांड और मॉडल शामिल हैं. इसके अलावा फोन खरीदने की रसीद भी अपलोड करनी होगी. इसके बाद फोन खोने या चोरी होने की तारीख, जगह, संबंधित पुलिस स्टेशन का नाम और एफआईआर की कॉपी अपलोड करें. फॉर्म में अपना नाम, पता, पहचान पत्र, ईमेल आईडी और ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा.

5. रिक्वेस्ट सबमिट कर रिक्वेस्ट आईडी संभालकर रखें

सभी जानकारियां भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी. इसे संभालकर रखें क्योंकि आगे एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है.

मोबाइल वापस कैसे मिलेगा?

संचार साथी का काम खोए या चोरी हुए मोबाइल के IMEI नंबर को ब्लॉक करना और फोन की पहचान करने में पुलिस की मदद करना है. जब कोई व्यक्ति उस मोबाइल में दूसरा सिम डालकर नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो फोन के इस्तेमाल पर रोक लग जाती है. इस प्रक्रिया से पुलिस को मोबाइल की पहचान और उसे ट्रेस करने में मदद मिलती है. पुलिस जब फोन बरामद कर लेती है, तो उसे उसके असली मालिक को वापस सौंप दिया जाता है.