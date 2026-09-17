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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों सम्मान निधि की 24वीं किस्त कब आएगी? जानें तारीख पर अपडेट और स्टेट्स 

किसान सम्मान निधि योजना की अब तक सरकार 23 किस्त जारी कर चुकी है. इसके तहत करोड़ों किसान हर साल लाभ ले रहे हैं. किसानों को सम्मान निधि हर चौथी तिमाही में खाते में भेजी जाती है. 

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Nitin Sharma

Updated : Sep 17, 2026, 01:57 PM IST

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों सम्मान निधि की 24वीं किस्त कब आएगी? जानें तारीख पर अपडेट और स्टेट्स 

Credit Image-Social Media

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PM Kisan 24th Installment: देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या में करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है. इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये ट्रांसफर करती है. यह रुपये साल में तीन बार आते हैं. सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23 किस्त दे चुकी है. वहीं किसानों को अब 24वीं किस्त आने का इंतजार है. अभी तक योजना की 24वीं किस्त कब आएगी. इसको लेकर सरकार ने कोई घोषण नहीं की है. वहीं किसान सम्मान निधि की साइकल देखें तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये आ सकते हैं. 

किसानों को कब से मिल रही किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी. इस योजना के तहत कमजोर वर्ग के किसानों को सालाना 6000 रुपये प्रति परिवार दिये जाते हैं. योजना में देश भर से करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान लाभाविंत हैं. किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये की सहायता राशि साल में 3 बार 2 2 हजार रुपये की किस्त के रूप में दिये जाते हैं. 

किसानों को साल में कब दी जाती है सम्मान निधि

किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को हर साल सरकार 6000 रुपये देती है. इसकी अब तक 23 किस्त दी जा चुकी हैं. अब किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये से पहली 2000 रुपये की किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच दी जाती है. वहीं दूसरी 2000 रुपये की किस्त अगस्त से नवंबर के बीच दी जाती है. वहीं आखिरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जाती है. वहीं आपको बता दें कि ​किसानों को पिछले 7 साल से दी जा रही किसान सम्मान निधि योजना की सहायता राशि में बढ़ोतरी हो सकती है. इस पर सरकार विचार विमर्श कर रही है. जल्द ही इसे 10 हजार रुपये किया जा सकता है. 

मिनटों में चेक कर सकते हैं किस्त का स्टेट्स

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और अपनी​ किस्त का स्टेट्स जानना चाहते हैं तो मिनटों में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये. यहां Know Your Status विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद यहां मांगी गई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करें. इसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भर दें. इसके बाद आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन OTP कोड आएगा. इसे डालते ही आपका अकाउंट स्टेट्स दिख जाएगा. 

पीएम किसान सम्मान योजना में ऐसे कर सकते हैं आवदेन

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं और अब तक आवेदन नहीं किया है तो घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए घर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये. यहां होम पेज पर New Farmer Registration का विकल्प चुनें. इसके बाद Farmer Registration में अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुनें. अब स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल भरकर अपना राज्य चुन लें. साथ में कैप्चा कोड दर्ज कर आगे के लिए क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन के बीच मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP के जरिये अपना वेरिफिकेशन करें. इसके बाद आपकी आवदेन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. अगली किस्त आपके खाते में आएगी.

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