6000 की जगह अब किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपये! PM किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट

केंद्र सरकार किसानों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आई है. इसके तहत किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में अब 6 हजार की जगह 10 हजार रुपये मिल सकते हैं. जल्द ही सरकार इस पर मोहर लगाकर ऐलान कर सकती है.

बढ़ती महंगाई का प्रभाव न सिर्फ आपके खानपान पर पड़ता है, बल्कि यह खाद बीज से लेकर पेट्रोल और डीजल तक पर पड़ रहा है. यह बढ़त किसानों की जेब का बोझ बढ़ा रही है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की सालाना राशि में 4,000 रुपये का बड़ा इजाफा करने जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के साथ ही बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. आइए जानते हैं 24वीं किस्त कब तक आपके खाते में पहुंचेगी अगली मदद...

क्या वाकई बढ़ने जा रही है पीएम किसान की रकम

देश भर के छोटे और सीमांत किसान लंबे समय से यह मांग उठा रहे हैं कि कृषि लागत में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सालाना 6,000 रुपये की मदद अब नाकाफी साबित हो रही है. इस बीच भारत सरकार की हाईपावर परचेज कमेटी के सदस्य और भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ कृष्णवीर चौधरी के बयानों ने इन चर्चाओं को नया बल दिया है. सरकारी हलकों में इस बात पर विचार चल रहा है कि किसानों को दी जाने वाली सालाना आर्थिक सहायता को 6000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया जाये. हालांकि, अभी इस पर अंतिम आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष से इस बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

कब आपके खाते में आएगी 24वीं किस्त

जून में जारी हुई पिछली किस्त के बाद से ही किसान परिवार अगली मदद का इंतजार कर रहे हैं. 24वीं किस्त के ट्रांसफर की समयसीमा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. ऐसे में आधिकारिक सूत्रों और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अक्टूबर महीने में किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है.यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पात्र किसानों के खातों में भेजी जाएगी.

महंगाई के दौर में आम किसान के लिए इसका वास्तविक असर

खेती के खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को अगर व्यावहारिक नजरिए से देखें, तो यह संभावित बढ़ोतरी किसी वरदान से कम नहीं होगी. इसमें हर साल 10,000 रुपये की राशि मिलने से किसानों को बुआई के एन वक्त पर खाद, कीटनाशक और डीजल की खरीदारी के लिए किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

कहीं अटक न जाए आपकी किस्त जरूर कर लें ये 2 काम

सरकार ने पीएम किसान योजना को 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है. ऐसे में अपने खाते में आने वाली किस्त को रुकने से बचने के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करें. इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी आधार आधारित e-KYC तुरंत जांचें. बैंक खाता और भू-सत्यापन करा लें. साथ ही ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए. तभी आपके खाते में पैसे आएंगे.