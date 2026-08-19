किसान सम्मान निधि आने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो फंस जाएगी आपकी 24वीं किस्त

किसान सम्मान निधि योजना में देश भर के करीब 12.55 करोड़ से भी इस योजना में पंजीकृत है, लेकिन इनमें से 11.18 करोड़ किसानों का डेटा ही सत्यापित किया गया है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये देती है. यह पैसा किसानों के खाते में हर 4 महीने में भेजा जाता है. इसकी अब तक 23किस्त आ चुकी है. अब 24वीं किस्मत अक्टूबर 2026 तक आ सकती है, लेकिन इससे पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें. ताकि दस्तवेज संबंधी कोई कमी न हो. केवाईसी अपडेट हो, कई बार इनके पूर्ण न होने की वजह से किसानों के खाते में किस्त नहीं पाती. यह बीच में फंस जाती है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप PM Kisan Portal पर जाकर घर बैठे आसानी से अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति और गांव वार लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे

पोर्टल पर जाकर ऐसे चेक करें अपना नाम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल यानी आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाये. इसके बाद होमपेज पर दिए गये Farmers Corner सेक्शन में जाये. यहां पर Beneficiary Status या Beneficiary List वाले विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी जैसे कि अपना रजिस्र्टड मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें. अब स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें. इसके बाद Get Data पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी किस्त का विवरण और बैंक ट्रांसफर की स्थिति सामने आ जाएगी.

ऐसे करें eKYC अपडेट

सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, तो आपकी किस्त रूक सकती है. इसलिए ईकेवाईसी तुरंत करें. ईकेवाईसी दो तरीके यानी वेबसाइट और बायोमेट्रिक के जरिए की जा सकती है. eKYC अपडेट करने के लिए नीचे बताये गये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं.

वेबसाइट के जरिए ऐसे करें eKYC

PM Kisan Portal के Farmers Corner में जाये.

eKYC' विकल्प पर क्लिक करें.

अपना आधार विवरण और कैप्चा कोड दर्ज करें.

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट करें.

बायोमेट्रिक ई-केवाईसी ऐसे करें

अगर वेबसाइट पर ओटीपी आधारित प्रक्रिया में कोई त्रुटि आती है, तो अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी पूरी कराएं.

भूमि सत्यापन की वजह से रुकी हुई किस्त ऐसे पाये

कई बार ई-केवाईसी पूरा होने के बाद भी कई किसानों की किस्तें अटक जाती हैं. अगर आपके स्टेटस में Land Seeding या Aadhaar Bank Seeding के आगे No लिखा दिखाई दे रहा है, तो नीचे बताये गये प्रोसेस को फॉलों करें. इसके बाद अपने बैंक की शाखा में जाएं और खाते को आधार से लिंक कराये. साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) इनेबल हो.वहीं अगर आपकी खेती वाली जमीन का सत्यापन न होने से स्टेटस पर नो दिख रहा है. ऐसे में अपनी खतौनी और जमीन के दस्तावेजों के साथ क्षेत्र के लेखपाल /पटवारी या नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर विवरण दुरुस्त करवा लें.