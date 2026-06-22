PM Kisan 23rd Installment: अभी तक नहीं मिले 2000 रुपये, तुरंत करें ये काम, मिनटों में पता चल जाएगा कारण

किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुआ था. इसकी पहली किस्त पीएम मोदी ने गोरखपुर से करोड़ों किसानों के खाते में जारी की थी. इस योजना में गरीब किसानों को 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद दी जाती है. अब तक इसकी 23 किस्त किसानों के खाते में आ चुकी हैं.

.पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है

.पीएम किसान सम्मान योजना के 2000 रुपये न मिलने पर तुरंत करें ये काम

​.इस योजना में पात्र किसानों को साल में मिलते हैं 6000 रुपये

.जानें कैसे घर बैठे इस योजना लाभ ले सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों ट्रांसफर कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2026 को बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की, जिसके बाद इस योजना से जुड़े देशभर के करीब 9.44 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये आ गये हैं. हालांकि बहुत से किसान ऐसे भी हैं, जो इस योजना के पात्र तो हैं, लेकिन उनके खाते में योजना की ​23वीं किस्त अब तक नहीं आई है. इसकी वजह भी पता नहीं लग पा रही है. अगर आपके मोबाइल पर भी किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये राशि क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया है तो परेशान न हो. आप खुद इसकी वजह जान सकते हैं. साथ ही पता लगाकर खाते में योजना के पैसों को प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे

हर साल​ किसानों के खाते में आते हैं 6000 रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में सरकार सीधे 6000 रुपये भेजती है. यह रुपये हर तिमाही यानी चौथे महीने में 2000 रुपये के हिसाब आते हैं, जो सीधे लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं. इस समय किसान सम्मान निधि योजना के देश भर में करीब 9.44 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनके खाते में पीएम मोदी ने 18,880 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं. ।

बैंक अकाउंट में किस्त न आने की हो सकती हैं ये वजह

अगर आपके बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त नहीं आई है तो इसके पीछे की वजह ई केवाईसी का पूरा न होना, भूमि अभिलेख का सत्यापन या फिर बैंक डिटेल में गलती हो सकती है. ऐसे में इनमें से कौन सी कमी है, जिसकी वजह से अकाउंट में पैसे नहीं आये हैं. इसका पता आप खुद लगा सकते हैं. जानिए कैसे..

खुद मिनटों में चेक करें खाते में पैसे न आने की वजह और स्टेट्स

पीएम किसाान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का स्टेट्स जानने के लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in जाये. यहां होमपेज पर 'अपनी स्थिति जानें' पर क्लिक करें. इसमें अपना आधार नंबर, पीएम-किसान आईडी या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद कैप्चा कोड डालें और 'स्थिति प्राप्त करें' पर क्लिक करें. इससे आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. आपको स्क्रिन पर दिखेगा कि किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जमा हुई या नहीं, हस्तांतरण की तारीख और लाभार्थी के रूप में आपकी स्थिति क्या है. यह देख सकते हैं.

मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं पीएम किसान ऐप

आप इस योजना में आवेदन से लेकर किस्त का स्थिति का पता मोबाइल फोन से भी लगा सकते हैं. इसके लिए मोबाइल पर प्ले स्टोर से पीएम किसान ऐप डाउनलोड कर लें. ऐप के खुलते ही "लाभार्थी स्थिति" चुनें. अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद आपकी योजना और आपके खाते में आए पैसों की डिटेल मिल जाएगी. यहां से आपको अकाउंट में 2000 रुपये किस्त क्रेडिट दिख रही है, लेकिन बैंक से मैसेज नहीं आया है तो अपने बैंक में जाकर संपर्क करें.

पात्रता पूरी होने के बाद भी नहीं मिली किस्त तो करें ये काम

अगर आपकी पात्रता पूरी होने के साथ ही आप ने आवदेन सही से किया है तो आप कोई भी मदद लेने, इसकी वजह पता लगाने या योजना से जुड़ने के लिए पीएम-किसान हेल्पलाइन 1800-180-1551 (टोल-फ्री) नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही ई-केवाईसी और आवेदन अपडेट के लिए अपने पास के सीएससी सेंटर पर भी जा सकते हैं. आप सीपीग्राम पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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