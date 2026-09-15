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अब 2000 रुपये तक के UPI और RuPay पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने बैंकों को दी सख्त हिदायत

सरकार ने यूपीआई और RuPay कार्ड पर ली जाने वाली फीस को अब रोक दिया है. अब आप 2000 रुपये तक की पेमेंट चार्ज फ्री कर सकते हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 15, 2026, 09:56 AM IST

अब 2000 रुपये तक के UPI और RuPay पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने बैंकों को दी सख्त हिदायत

Credit Image-Social Media

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आज के समय में ज्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं. मोबाइल का रिचार्ज कराने से लेकर पेट्रोल भराने तक की पेमेंट यूपीआई से की जाती है, इसके बदले व्यक्ति को कुछ चार्ज भी देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने बैंकों से 2000 रुपये तक के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन पर लगने वाली फीस पर रोक लगा दी है. साथ ही स्पष्ट किया है कि 14 सितंबर से ही इस वसूली पर रोक लगा दी जाये. आइए जानते हैं इस फैसले की तह में छिपी असली वजह और लाभ...

पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन

पिछले महीने हुए विधायी बदलावों के बाद से ही वित्तीय गलियारों में इस बात की चर्चा तेज थी कि क्या भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की वापसी होने जा रही है. इस नये गजट नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे. इन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि, इस कानूनी फेरबदल ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि बड़े लेनदेन और मर्चेंट भुगतानों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव की जमीन तैयार हो चुकी है.

बैंकों और फिनटेक कंपनियों की लागत और सरकारी सब्सिडी का हिसाब

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन का खर्च सालाना भारी-भरकम स्तर पर पहुंच रहा है, जबकि इंडस्ट्री इसे उठाने में खुद को असमर्थ बता रही थी. इस अंतर को पाटने के लिए सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपये का इंसेंटिव और सब्सिडी पैकेज देती रही है। 2,000 रुपये से कम के डिजिटल भुगतानों पर किसी भी तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज पर रोक लगाने के पीछे की वजह यही है कि बैंकिंग सिस्टम पर अचानक भारी वित्तीय बोझ न पड़े, लेकिन दूसरी ओर बड़े मर्चेंट भुगतानों पर नये चार्ज के दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं.

4 प्रतिशत बड़े ट्रांजैक्शन और मर्चेंट मार्केट पर संभावित असर

अब तक कुल UPI वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोटे भुगतानों का होता है, लेकिन वैल्यू के लिहाज से 2,000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन बाजार का एक बड़ा हिस्सा घेरते हैं. इस अधिसूचना के बाद स्पष्ट है कि छोटी राशि के डिजिटल भुगतानों को तो कानूनी सुरक्षा मिल गई है, लेकिन जो मर्चेंट या बड़े व्यापारी इस सीमा से ऊपर के ट्रांजैक्शन संभालते हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में लागत समीकरण बदल सकते हैं. फाइनेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार, इससे मर्चेंट सेगमेंट में भुगतान स्वीकार करने के तौर-तरीके और मर्चेंट डिस्काउंट रेट की रूपरेखा तय होगी.

डिजिटल इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी और भविष्य का रोडमैप

किसी भी देश की डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए तकनीकी सुरक्षा, सर्वर अपग्रेड और फ्रॉड प्रिवेंशन पर भारी-भरकम निवेश की जरूरत होती है. सरकार के इस नपे-तुले कदम को इसी दिशा में एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक तरफ छोटे लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फ्री रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का ताना-बाना बुना जा रहा है.

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