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Mukhyamantri Scooty Yojana: मध्य प्रदेश सरकार 7500 स्टूडेंट्स के खाते में भेजेगी स्कूटी की रकम, जानिए किसे और कैसे मिलेगा फायदा

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Mukhyamantri Scooty Yojana: मध्य प्रदेश सरकार 7500 स्टूडेंट्स के खाते में भेजेगी स्कूटी की रकम, जानिए किसे और कैसे मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत सरकार ने मेधावी छात्र छात्राओं के माता पिता के अकाउंट में पैसे भेजती है. ताकि स्कूल पूरा होने के बाद छात्र छात्राएं उससे कॉलेज जा सकें. उन्हें लंबे रास्ते और वाहन न होने की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़ पड़ी

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Nitin Sharma

Updated : Sep 15, 2026, 03:53 PM IST

Mukhyamantri Scooty Yojana: मध्य प्रदेश सरकार 7500 स्टूडेंट्स के खाते में भेजेगी स्कूटी की रकम, जानिए किसे और कैसे मिलेगा फायदा

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मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों को 12वीं कक्षा के आगे उनकी शिक्षा को जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत प्रदेश के 7500 मेधावी छात्र छात्राओं के स्कूटी देने का फैसला लिया गया है. हालांकि यह स्कूटी हर किसी छात्र या छात्रा को नहीं मिलेगी. इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें रखी हैं. इन्हें पूरा करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कैसे सरकार की छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ कैसे ले सकती हैं.

कॉलेज का सफर होगा आसान, जब कदमों में होगी अपनी स्कूटी

मध्य प्रदेश के उन हजारों मेधावी विद्यार्थियों के चेहरों पर जल्द ही मुस्कान लौटने वाली है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकारी स्कूलों में रहकर 12वीं कक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. अक्सर ग्रामीण या छोटे कस्बों के बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज आना-जाना होती है. साधन न होने के कारण कई बार मेधावी छात्र-छात्राएं आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं. इसी डर और दूरी को पाटने के लिए 'मुख्यमंत्री स्कूटी योजना' की शुरुआत की गई है. इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

किसे मिलेगी योजना की सौगात, जानिए कड़े पैमाने और शर्तें

यह योजना हर उस छात्र के लिए नहीं है जिसने सिर्फ परीक्षा पास कर ली हो. इसके लिए सरकार ने कुछ बेहद स्पष्ट मापदंड तय किये हैं. इनमें सबसे पहली सरकारी स्कूल की अनिवार्यता यानी छात्र का मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना जरूरी है.

पहला प्रयास और 70 प्रतिशत नंबर

छात्र ने 12वीं की परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में कम से कम 70 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो. इसके अलावा सिर्फ वही छात्र पात्र हैं, जिन्होंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया हो. अगर कोई छात्र प्राइवेट स्कूल से है और भले ही उसके 90 प्रतिशत नंबर आये हो, लेकिन वह अपने स्कूल का टॉपर नहीं है, तो वह इस योजना के दायरे से बाहर हो जाता है.

पेट्रोल या ई-स्कूटी अपनी मर्जी से ले सकते हैं

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की सबसे खास बात ये है कि सरकार खुद स्कूटी खरीदकर नहीं देती, बल्कि इसके लिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे DBT के जरिए ट्रांसफर करती है. पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए छात्रों को पेट्रोल स्कूटी और इलेक्ट्रिक स्कूटी में से किसी एक को चुनने की आज़ादी मिलती है. अगर आप ई-स्कूटी चुनते हैं, तो सरकार आपके खाते में लगभग 1.20 लाख रुपये तक भेजती है, वहीं पेट्रोल स्कूटी के लिए करीब 90 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है.

बिना फॉर्म भरे कैसे होता है चयन, जानिए पूरा प्रोसेस

अक्सर सरकारी योजनाओं के नाम पर लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई का डर सताता है, लेकिन इस योजना में आपको एक भी फॉर्म ऑनलाइन भरने की जरूरत नहीं पड़ती. चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और स्कूल स्तर पर होती है...

स्कूल से भेजी जाती है पूरी लिस्ट

रिजल्ट आते ही स्कूल के प्रिंसिपल अपने यहां के टॉपर बच्चों की लिस्ट तैयार करते हैं. इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन कराकर एक लिस्ट बनाते हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी के जरिए विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसके बाद होनहार छात्र छात्राओं के माता पिता के बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं.

हर छात्र छात्रा के लिए है जरूरी ये बात जानना

योजना का लाभ लेने जा रहे छात्रों को एक बात का खास ख्याल रखना होगा. सरकार द्वारा प्राप्त पैसों से खरीदी गई स्कूटी को आप कम से कम 3 साल तक किसी को बेच नहीं सकते हैं. न ही इसका मालिकाना हक ट्रांसफर कर सकते हैं. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि छात्र इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर को आगे बढ़ाने के लिए करें, न कि इसे किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग में लाये.

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