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ITR File: एक दिन भी चूके तो पूरे महीने का ब्याज देना पड़ेगा... लेट ITR फाइलिंग पर कितनी लगेगी पेनल्टी, जान लें नियम

31 जुलाई के बाद आईटीआर भरते हैं और आप पर टैक्स ड्यू है तो आपको लेट फीस के साथ इंटरेस्ट देना होगा. इंटरेस्ट सेक्शन 234A के तहत हर लेट महीने के लिए 1 प्रतिशत के हिसाब से देना होगा.

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Neelam

Updated : Jul 31, 2026, 07:21 PM IST

ITR File: एक दिन भी चूके तो पूरे महीने का ब्याज देना पड़ेगा... लेट ITR फाइलिंग पर कितनी लगेगी पेनल्टी, जान लें नियम

टैक्सपेयर्स को लेट ITR फाइलिंग पर 1 प्रतिशत महीना ब्याज दर के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी (Image Source: AI)

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  • आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं
  • 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी और लेट फीस लगेगी
  • लेट आईटीआर फाइल करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक पेनल्टी लग सकती है
  • लेट आईटीआर भरने पर टैक्सपेयर्स को ड्यू टैक्स पर ब्याज देना पड़ेगा

इनकन टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को आखिरी तारीख है. अभी तक सरकार की तरफ से तारीख आगे बढ़ाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. पिछले साल 9 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया था, जबकि इस साल अब तक सिर्फ 5.4 करोड़ ही फाइल हुए हैं. इसका मतलब है कि अभी भी काफी लोगों ने आईटीआर नहीं भरा है. हालांकि, जो लोग अभी तक नहीं भर पाए हैं, उनके पास 31 दिसंबर, 2026 तक का समय है, लेकिन उसके लिए लेट फीस और 1000 हजार रुपये से 5000 रुपये तक की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. 

एक दिन भी लेट हुआ तो पूरे महीने के लिए देनी पड़ेगी लेट फीस

31 जुलाई के बाद आईटीआर भरते हैं और आप पर टैक्स ड्यू है तो आपको लेट फीस के साथ इंटरेस्ट देना होगा. इंटरेस्ट सेक्शन 234A के तहत हर लेट महीने के लिए 1 प्रतिशत के हिसाब से देना होगा. मतलब 31 जुलाई के बाद जिस भी महीने में आप फाइल करोगे जितने महीने लेट हुए, हर महीने के लिए आपके टैक्स पर 1 प्रतिशत के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा. 31 जुलाई के बाद चाहे आप 1 अगस्त को आईटीआर फाइल करें या 31 अगस्त को या बीच में किसी भी तारीख को करें, 1 प्रतिशत का ब्याज देना होगा. ड्यू डेट से जब आप टैक्स पे करोगे तब तक के लिए ब्याज देना होगा.

हर एक महीने का देना पड़ेगा ब्याज

अगर आपका टैक्स ड्यू 10 हजार रुपये है तो एक महीने का 1 प्रतिशत इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपये ब्याज देना होगा और साथ में सेक्शन 234A के तहत जितनी भी लेट फीस बनती है वो देनी होगी. इसी तरह अगर आप पर एक लाख रुपये का टैक्स ड्यू है तो 1 प्रतिशत के हिसाब से एक हजार रुपये इंटरेस्ट और साथ में लेट फीस देनी होगी.

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1000 रुपये से 5000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस

31 जुलाई के बाद अगर कोई आईटीआर फाइल करता है तो ये सेक्शन 234A के तहत आता है. 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है और अगर किसी की सैलरी 12.75 लाख रुपये पर एनम तक है तो उनको टैक्स नहीं देना है, लेकिन इस फायदे का दावा करने के लिए आईटीआर फाइल करना होगा. इसको सेक्शन 87A टैक्स रिबेट कहा जाता है.

सेक्शन 234A के तहत 5000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो लेट फीस एक हजार रुपये होगी. वहीं, अगर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो पांच हजार रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. 

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