एक कंबल में दो यात्रियों को एडजस्ट कराने पर रेलवे को लगा ₹25,000 का जुर्माना, जानें ऐसे मामलों में क्या हैं पैसेंजर्स के अधिकार

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपका टिकट RAC है तो भी आपको एक बेडरोल और कंबल में एडजस्ट नहीं किया जा सकता. जानें किस मामले में कंज्यूमर फोरम ने रेलवे पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना और यात्रियों के क्या हैं अधिकार...

दो पैसेंजर्स को एक कंबल देने पर रेलवे पर तगड़ा जुर्माना

कंज्यूमर फोरम ने यात्री के हक में लिया फैसला

टिकट के किराए में शामिल होता है बेडरोल और कंबल की सुविधा का शुल्क

यात्रियों ने प्रयागराज से नई दिल्ली तक किया था सफर

ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को रेलवे की ओर से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती हैं. कई बार यात्रियों को कंबल, तकिया या दूसरा बेडरोल समय पर नहीं मिलता. लेकिन, अगर रेलवे तय नियमों के मुताबिक अपने यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे इसका कानूनी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने रेलवे को अपनी सर्विस में कमी का दोषी मानते हुए एक यात्री को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

कंज्यूमर फोरम ने अपने आदेश में क्या कहा?

कमीशन की प्रेसिडेंट मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव और मेंबर्स राजेंदर धर और रितु गरोडिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे बोर्ड के 23 सितंबर 2009 के सर्कुलर के अनुसार चेयर कार को छोड़कर एसी श्रेणी में यात्रा करने वाले आरएसी यात्रियों को भी बेडरोल उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि इस सुविधा का शुल्क टिकट के किराए में पहले से शामिल होता है. ऐसे में दो एकदम अनजान यात्रियों को एक ही कंबल देना रेलवे की सेवा में भारी कमी है.

आखिर पूरा मामला क्या है?

यह मामला प्रयागराज से नई दिल्ली तक का सफर करने वाले एक आरएसी यात्री से जुड़ा है. यात्री ने 28 अक्टूबर 2022 की यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था. आरएसी होने की वजह से उसे एक अजनबी के साथ अपनी सीट शेयर करनी पड़ी थी. आरोप है कि यात्रा के दौरान दोनों यात्रियों को केवल एक कंबल, एक तकिया और दो चादरें दी गईं. शिकायतकर्ता का कहना था कि पूरी रात एक अजनबी के साथ एक ही कंबल शेयर करना बेहद असुविधाजनक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव था. इसके अलावा दोनों यात्रियों को नैपकिन भी उपलब्ध नहीं कराए गए.

यात्री ने ट्रेन के अटेंडेंट से अलग कंबल और तकिया मांगा लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि एक सीट पर केवल एक कंबल, एक तकिया और दो चादरें देने का ही नियम है. इसके बाद शिकायतकर्ता ने रेल मंत्रालय और रेलवे सेवा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत भेजी. रेलवे की ओर से उससे पीएनआर नंबर मांगा गया, लेकिन शिकायत के बावजूद उसे कंबल या तकिया नहीं मिला. बाद में उसे केवल एक तौलिया दिया गया.

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RTI में नहीं मिला जवाब को शख्स ने खटखटाया कंज्यूमर फोरम का दरवाजा

यात्री ने टीटीई से कंप्लेंट बुक मांगा, लेकिन उसे वह भी नहीं मिला. नई दिल्ली पहुंचने के बाद यात्री ने 29 अक्टूबर 2022 को लिखित शिकायत दर्ज कराई. कई महीनों बाद उसे जानकारी मिली कि मामला संबंधित मंडल प्रयागराज डीआरएम को भेज दिया गया है. वहां से जवाब नहीं मिलने पर यात्री ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी. जब इससे भी उसे कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया और 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की.

मामले की सुनवाई के दौरान उत्तरी रेलवे ने आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए दिल्ली आयोग इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता. रेलवे ने यह भी दलील दी कि यात्रियों को बेडरोल उपलब्ध कराने का काम ठेका एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा कंबल भी उपलब्ध कराए जाते हैं. हालांकि, आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता दिल्ली का निवासी है, इसलिए यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है.

रेलवे को कितना देना पड़ा जुर्माना?

आयोग ने रेलवे को सेवा में कमी और उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार का दोषी ठहराया. आयोग ने रेलवे को शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक असुविधा के लिए 20,000 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5,000 रुपये देने का आदेश दिया. आयोग ने रेलवे से कहा कि इस मुआवजे का भुगतान यात्री को 60 दिनों के अंदर किया जाए. अगर तय समय में यह राशि नहीं दी जाती तो आदेश की तारीख से भुगतान होने तक 7 प्रतिशत की दर से इंट्रेस्ट दिया जाए.

यात्रियों के लिए क्या हैं नियम?

अलग बिस्तर का अधिकार

रेलवे के नियमों और 2009 के सर्कुलर के मुताबिक आरएसी टिकट से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को भी अलग बिस्तर और कंबल पाने का पूरा अधिकार है.

रेलवे के नियमों और 2009 के सर्कुलर के मुताबिक आरएसी टिकट से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को भी अलग बिस्तर और कंबल पाने का पूरा अधिकार है. सेवा में कमी पर मुआवजा

अगर ट्रेन में यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, तो इसे रेलवे का अनुचित व्यवहार माना जाएगा और उनके पास कंज्यूमर फोरम में शिकायत करके मुआवजा पाने का अधिकार है.

यात्री कैसे करें शिकायत?

अगर सफर के दौरान यात्री को रेलवे की सुविधा में कोई कमी दिखाई देती है तो वे रेल मदद ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर के जरिए तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

