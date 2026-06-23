FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Indian Railway Fine: 1 जुलाई से ट्रेन में बिना टिकट सफर पर लगेगा दोगुना जुर्माना, रेलवे ने बताई फाइन बढ़ाने की वजह

1 जुलाई से ट्रेन में बिना टिकट सफर पर लगेगा दोगुना जुर्माना, रेलवे ने बताई फाइन बढ़ाने की वजह

इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बर्थडे मनाने लंदन पहुंची शर्मिला टैगोर और सारा अली; फैंस पूछ रहे- क्या है रिश्ता?

इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बर्थडे मनाने लंदन पहुंची शर्मिला टैगोर और सारा अली; फैंस पूछ रहे- क्या है रिश्ता?

लखनऊ अग्निकांड: 10 साल पुरानी फाइलों से निकले सवाल, क्या पहले ही मिल चुके थे खतरे के संकेत

लखनऊ अग्निकांड: 10 साल पुरानी फाइलों से निकले सवाल, क्या पहले ही मिल चुके थे खतरे के संकेत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़यूटिलिटी

यूटिलिटी

Indian Railway Fine: 1 जुलाई से ट्रेन में बिना टिकट सफर पर लगेगा दोगुना जुर्माना, रेलवे ने बताई फाइन बढ़ाने की वजह

भारतीय रेलवे आने वाले महीने की पहली तारीख से जुर्माना राशि को बढ़ा सकता है. रेलवे ने इसकी वजह भी स्पष्ट की है. ऐसे में ट्रेन में कुछ दूरी के लिए बिना टिकट यात्रा करने वालों को​ टिकट का कई गुणा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Jun 23, 2026, 10:42 AM IST

Indian Railway Fine: 1 जुलाई से ट्रेन में बिना टिकट सफर पर लगेगा दोगुना जुर्माना, रेलवे ने बताई फाइन बढ़ाने की वजह

1 जुलाई से ट्रेन में बिना टिकट सफर पर लगेगा दोगुना जुर्माना

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय रेलवे ट्रेन में बढ़ती भीड़ के बीच बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. रेलवे ने बिना ने टिकट सफर करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए अब जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया है. वहीं जुर्माना न दे पाने पर सजा का भी प्रावधान है. भारतीय रेलवे बढ़ा हुआ जुर्माना अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई 2026 से लागू कर सकती है. आइए जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने यह एक्शन क्यों लिया. अब बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना कितना लगेगा... 

रेलवे को हर साल लगता है करोड़ों रुपये का चूना

भारतीय रेलवे के अनुसार, रेल में सफर करने वालों में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो बिना टिकट ट्रेन में सफर करते हैं. इनकी वजह से ही रेलवे को हर साल करोड़ों रुपये नुकसान होता है. इतना ही नहीं यह सिर्फ भारतीय रेलवे के राजस्व को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. इनकी वजह से टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अब सख्त नियम बनाने का फैसला ले लिया है. इसमें सबसे पहला फैसला​ बिना टिकट दोगुना जुर्माना वसूली करना है. ऐसे में हर यात्री के लिए यात्रा से पूर्व टिकट लेना और यात्रा नियमों का पालन करना अब जरूरी हो जाएगा.

रेलवे ने क्यों किया जुर्माना बढ़ाने का फैसला

जुर्माना राशि बढ़ाने के पीछे रेलवे ने तर्क दिया है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों की वजह से न सिर्फ राजस्व का नुकसान होता है. इससे ट्रेन में भारी भीड़ बढ़ती है. इसकी वजह से जो लोग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करते हैं. उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी को रोकने के लिए रेलवे लंबे समय से कोशिश में जुटा था, लेकिन अब इस पर जुर्माना बढ़ाकर बिना टिकट यात्रियों को रोकने का फैसला लिया गया है. 

कितना बढ़ जाएगा जुर्माना

अब तक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए यात्री के मिलने पर रेलवे टिकट का पैसा और उसके बाद 250 रुपये का जुर्माना वसूलती थी, लेकिन अब इसे सीधा डबल किया जा सकता है. यानी अब रेलवे ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों से उक्त दूरी का टिकट का पैसा और 500 रुपये जुर्माना वसूलेगी. ऐसे में थोड़ी सी दूरी के लिए टिकट लेने की जगह बिना टिकट ही ट्रेन में सफर करने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. 

कब से लागू होगा बढ़ा हुआ जुर्माना

रेलवे द्वारा अभी जुर्माने की बढ़ोतरी नहीं की गई है. अभी हाल में ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री से टिकट का किराये के साथ ही 250 रुपये जुर्माने के रूप में वसूली की जाती है, लेकिन अब 1 जुलाई से इसे डबल किया जा सकता है. यानी अब बिना टिकट पकड़े जाने पर 250 की जगह 500 रुपये जुर्माना वसूली होगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement