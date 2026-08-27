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LPG की किल्लत हुई खत्म, लेकिन अभी नहीं मिलेगा नया गैस कनेक्शन, जानें सरकार ने क्यों लगा रखी है बुकिंग पर रोक

देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सरकार ने अभी 14.2 किलोग्राम के एलपीजी गैस कनेक्शन पर रोक लगाई हुई है. इसकी वजह मिडिल ईस्ट युद्ध ही है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर कब फिर से गैस कनेक्शन की बुकिंग हो सकेगी. 

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Nitin Sharma

Updated : Aug 27, 2026, 03:26 PM IST

LPG की किल्लत हुई खत्म, लेकिन अभी नहीं मिलेगा नया गैस कनेक्शन, जानें सरकार ने क्यों लगा रखी है बुकिंग पर रोक

Credit Image-Social Media

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मिडिल ईस्ट में युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट पर आवाजाही पर रोक के बीच गैस के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई. इस दौरान गैस की सप्लाई रुकने की वजह से लोगों को घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से चीजें सामान्य हुई. सरकार ने एपीजी और एलएनजी की खरीदारी अमेरिका से शुरू कर दी है, लेकिन एलपीजी गैस के नये कनेक्शन पर अब भी रोक लगी हुई है, मार्च 2026 से ही 14.2 किलो वाले रेगुलर घरेलू गैस कनेक्शन पर अस्थाई तौर पर ब्रेक लगा हुआ है. लोगों के अप्लाई करने पर एजेंसी से सरकार के द्वारा रोक की बात कहकर उन्हें आगे का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ? और अगर आपको तुरंत गैस चाहिए, तो आपकी रसोई का चूल्हा कैसे जलेगा? आइए जानते हैं पूरा मामला..

नये एलपीजी गैस कनेक्शन क्यों नहीं दे रही एजेंसियां

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नये गैस कनेक्शनों पर फिलहाल रोक लगाई गई है. दरअसल, गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा फोकस इस वक्त अपने मौजूदा ग्राहकों को बचाये रखने पर है. सरकार चाहती है कि जो लोग पहले से गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी रिफिलिंग में कोई देरी या बाधा न आये, हालांकि, बंद पड़े पुराने कनेक्शनों को रिन्यू किया जा रहा है और फर्जी कनेक्शनों की छंटनी के लिए ई-केवाईसी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन नये ग्राहकों के लिए फिलहाल गैस एजेंसियों के दरवाजे बंद कर दिये हैं.

रसोई गैस के इस संकट की असली जड़ कहां है

क्या देश में गैस खत्म हो रही है. अभी भी पहले जैसी किल्लत है तो इसका जवाब न है, लेकिन रसोई गैस यानी एलपीजी का सीधा कनेक्शन मध्य पूर्व में चल रहे तनाव से जुड़ा हुआ है. भारत अपनी जरूरत की लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी विदेशों से मंगाता था, जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आता था. वहां चल रहे युद्ध और जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण गैस सप्लाई की चेन बुरी तरह चरमरा गई है. तेल कंपनियों को भी नहीं पता कि गैस से भरे कितने जहाज सही-सलामत और तय समय पर भारत पहुंच पाएंगे.

अमेरिका से आ रही गैस, पर क्यों पड़ रही है भारी

यहां एक ऐसा पहलू है जो सीधे आपकी जेब और सप्लाई सिस्टम से जुड़ा है. मिडिल ईस्ट के हालातों को देखते हुए भारत ने अपना रुख बदला लिया है. अब अमेरिका से LPG और LNG गैस की खरीदारी शुरू की गई है. आज हमारी जरूरत की करीब 67 प्रतिशत एलपीजी अमेरिका से आ रही है, लेकिन अमेरिका से भारत का समुद्री रास्ता बहुत लंबा है. लंबी यात्रा का मतलब है, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्च और ज्यादा समय से है. इसी अनिश्चितता और बढ़ती लागत के कारण सरकार घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा तो रही है, लेकिन नये ग्राहकों का और ज्यादा बोझ हाल में उठाने का रिस्क फिलहाल नहीं लेना चाहती है. इसी लिए अभी नये कनेक्शन पर रोक लगाई गई है.

नया कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो आम आदमी क्या करे

अगर आप किराएदार हैं, छात्र हैं, या नई शादी के बाद अलग घर बसा रहे हैं, तो आपको निराश होकर बाहर खाना खाने की जरूरत नहीं है. आपको 14.2 किलो का लाल सिलेंडर भले ही न मिले, लेकिन आपके लिए एक 'स्मार्ट विकल्प' बाजार में मौजूद है. गैस एजेंसियां ऐसे ग्राहकों को 5 किलो या 10 किलो वाला कॉम्पोजिट सिलेंडर लेने की सलाह दे रही हैं. बड़े शहरों में 10 किलो वाले FTL  सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं. इसके लिए बहुत ज्यादा कागजी झंझट नहीं होता, इन्हें आसानी से बुक किया जा सकता है और यह वजन में भी काफी हल्के होते हैं.

कब खत्म होगा यह 'इंतजार'

पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा है कि नये कनेक्शन पर यह रोक सिर्फ एक अस्थाई कदम है. जैसे ही ग्लोबल स्थितियां शांत होंगी और सप्लाई चेन वापस पटरी पर लौटेगी, नए कनेक्शन की बुकिंग धड़ल्ले से शुरू कर दी जाएगी, तब तक के लिए पुराने ग्राहकों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है. नये ग्राहक छोटे FTL सिलेंडरों को अपना सकते हैं.

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