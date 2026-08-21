बढ़ती डिमांड और कीमतों को रोकने के लिए सालों बाद इंपोर्ट की जाएगी 10 लाख टन चीनी, सरकार को क्यों उठाना पड़ा ये कदम

मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून में देरी के साथ ही बारिश सामान्य से करीब 15 प्रतिशत तक कम हुई है. जिसका असर गन्ने की खेती पर भी पड़ा है.

देश में अचानक से बढ़े चीनी के दामों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है. इसकी वजह रिटेल मार्केट में चीनी के दामों में 2 या 4 रुपये नहीं, सीधे 20 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया है. वहीं त्योहारी सीजन की वजह मार्केट में चीनी की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी है. ऐसे में चीनी के दाम और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट यानी आयात करने का फैसला किया है. इसकी वजह मार्केट में चीनी की उपलब्धता को बढ़ाना है, जिससे चीनी के दामों पर दबाव कम से कम पड़ेगा.

2 महीने में आया 40 प्रतिशत का उछाल

चीनी के दामों में पिछले 2 महीनों में 40 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है. यही वजह है कि दूसरे देशों में चीनी का एक्सपोर्ट करने वाले देश को 10 साल बाद चीनी का इंपोर्ट करना पड़ा है. भारत चीनी उपभोक्ता देशों में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस बार भारत को चीनी आयात करने का फैसला लेना पड़ा.

2017-18 में किया गया था चीनी का आयात

रिपोर्ट्स की मानें तो दुनिया में भारत दूसरे नंबर का बड़ा चीनी उत्पादक देश है. यही वजह है कि भारत से अब तक चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस बार चीनी का इंपोर्ट करना पड़ता है. इससे पहले चीनी इंपोर्ट 10 साल पूर्व करीब 2017-18 के बीच किया गया था. इस बार घरेलू उत्पादन और सप्लाई पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा. इसके पीछे की मुख्य त्योहारों के बीच चीनी की कमी का होना है, जिसकी पूर्ति करने और कीमतों को उछलने से रोकने के लिए सरकान ने आयात का फैसला लिया.

क्यों बढ़ रही है चीनी की डिमांड

अगस्त से लेकर नवंबर तक के बीच देश में त्योहारों का सीजन है. रक्षाबंधन से लेकर दशहरा, दिवाली और भाई दूज जैसे मुख्य त्योहारों को मिठाईयों से लेकर पेय पदार्थों का बड़ा चलन है. इनमें चीनी की खपत सबसे ज्यादा होती है. मार्केट में मिठाईयों की डिमांड जितनी ज्यादा होगी. चीनी की डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी. इसके अलावा कन्फेक्शनरी और बिस्किट बनाने वाली कंपनियां भी त्योहारी सीजन में चीनी की बड़ा स्टॉक तैयार करती है. सरकार इन सभी चीजों को देखते हुए मार्केट में चीनी की उपलब्धता कम होने से रोकने के प्रयास में जुटी है. इसी से चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है.

मानसून की देरी और गन्ने की फसल पर चिंता

इस बार मानसून की देरी और कम बारिश की वजह से गन्ने की बुआई पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है. यह आने वाले समय में भी चीनी की किल्लत पैदा कर सकता है. इसकी वजह गन्ने की पैदावार का अनुमान अनुसार कम होना है.यह फसल सिंचाई पर निर्भर कर सकती है.