होम लोन EMI में बह रही है पूरी कमाई तो अपना लें ये 4 स्मार्ट ट्रिक्स, लाखों रुपये की बचत के साथ कम होगी टेंशन

होम लोन की ईएमआई भरना बेहद जरूरी है, लेकिन लोन लेने के बाद भी कई ट्रिक हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप अपने लोन की ब्याज दर कम करा सकते हैं. इससे लाखों रुपये बचने के साथ ही तनाव भी कम हो जाएगा.

हर कोई अपने सपनों का घर खरीदाना चाहता है, लेकिन आज की बढ़ती महंगाई में बिना लोन या मदद के यह सपना पूरा होना बेहद मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपना घर लेने के लिए होम लोन लेते हैं. घर खरीदने पर बेहद खुशी होती है, लेकिन जब हर महीने होम लोन EMI कटने का अलर्ट आता है, तो वह ख़ुशी एक चिंता में बदल जाती है. घर का लोन चुकाते-चुकाते ज़िंदगी के 20 से 25 साल सिर्फ ब्याज भरने में निकल जाते हैं. इसकी एक वजह बैंक का ब्याज है.

अगर आप 30 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो आप बैंक को मूलधन से भी ज़्यादा सिर्फ ब्याज (Interest) के रूप में लौटा देते हैं? यानी एक घर की कीमत में आप बैंक को लगभग दो घरों का पैसा दे बैठते हैं. ऐसे में आपकी EMI भी हर महीने आपका बजट बिगाड़ रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. बैंकिंग सिस्टम के भीतर ही कुछ ऐसे आसान रास्ते और नियम मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लोन का बोझ आधा कर सकते हैं. इतना ही नहीं होम लोन के ब्याज में जाने वाले लाखों रुपये बचाने के साथ ही इसे जल्दी खत्म भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

बैंक से खुद मांगें कम ब्याज दर

ज्यादातर लोग लोन लेने के बाद यह मान लेते हैं कि अब जो ब्याज दर तय हो गई, वह बदली नहीं जा सकती. यह सबसे बड़ी भूल है. अगर आपने पिछले 1 से 2 सालों में अपनी सभी किश्तें और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरे हैं, तो आपका CIBIL स्कोर 750 या उससे ऊपर पहुंच चुका होगा. ऐसे में अपने बैंक की होम ब्रांच जाएं और उन्हें अपना अपडेटेड सिबिल स्कोर दिखाएं. बैंक पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों को रिटेन करने के लिए 0.25 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत तक ब्याज दर घटा देते हैं.इसके साथ ही 1000 से 5000 के बीच प्रोसेसिंग या रीसेट फीस देकर आप अपना लाखों रुपये का ब्याज बचा सकते हैं.

जब अपना बैंक न सुने, तो करा लें बैलेंस ट्रांसफर

अगर आपका मौजूदा बैंक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद ब्याज दर कम करने से मना कर दे, तो आपके पास बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प होता है. आज के समय में मार्केट में चल रहे कंप्टीशन में कई बैंक नये ग्राहकों को काफी कम ब्याज दर पर होम लोन ऑफर करते हैं. ऐसे में आप दूसरे बैंकों में अपना होम लोन ट्रांसफर करा सकते हैं. इससे आपका ब्याज कम हो सकता है, जिससे आपका पैसा बचेगा.

बोनस और इंक्रीमेंट से काटें लोन की जड़

होम लोन का ब्याज कम करने का सबसे असरदार तरीका है Part-Prepayment जब भी आपको ऑफिस से सालाना बोनस मिले, कोई इंसेंटिव आए या FD मैच्योर हो, तो उस पैसे को फिजूलखर्च करने के बजाय होम लोन का कुछ हिस्सा (जैसे 50,000 या 1 लाख रुपये) समय से पहले चुका दें. ऐसा करने से आपके शुरुआती 5 से 8 सालों में आपकी EMI का लगभग 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है और मूलधन (Principal) बहुत धीरे-धीरे घटता है. अगर आप शुरुआती सालों में थोड़ा सा भी प्री-पेमेंट कर देते हैं, तो वह सीधा आपके मूलधन (Principal Balance) से घटता है. इससे आने वाले सालों का चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) पूरी तरह खत्म हो जाता है.

EMI का बोझ बहुत ज्यादा हो तो क्या करें

किसी वजह से नौकरी या व्यापार में वित्तीय तंगी आ जाए और हर महीने की EMI भरना मुश्किल हो रहा हो, तो आप बैंक से बात करके लोन की अवधि बढ़वा सकते हैं. ऐसा करने से लोन का समय तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी हर महीने की EMI कम हो जाएगी, जिससे आपका मासिक बजट नहीं बिगड़ेगा और मानसिक तनाव कम हो जाएगा.

अगर लगातार 6 महीने EMI न भरी गई तो क्या होगा

कई बार लोग जानकारी के अभाव में EMI बाउंस होने देते हैं. ध्यान रखें कि अगर आप लगातार 6 महीने या 90 दिन से ज्यादा समय तक EMI जमा नहीं करते हैं, तो बैंक आपके लोन अकाउंट को NPA (Non-Performing Asset) घोषित कर देता है. इसके बाद बैंक भारी पेनल्टी लगाता है. आपका सिबिल स्कोर पूरी तरह खराब हो जाता है और बैंक सरफेसी एक्ट (SARFAESI Act) के तहत कानूनी कार्रवाई या संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. इसलिए तंगी आने पर छुपाने के बजाय हमेशा बैंक से जाकर बात करें और रिस्ट्रक्चरिंग का विकल्प चुनें. होम लोन एक लंबी जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा सा वित्तीय अनुशासन और सही जानकारी आपको लाखों रुपये के अतिरिक्त ब्याज से बचा सकती है.