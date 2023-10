सरकार ने किसानों की दिवाली, फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपये की दी सब्सिडी

डीएनए हिंदी: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने घोषणा की कि मोदी सरकार ने बुधवार को फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी (Subsidy for the Rabi Season) को मंजूरी दे दी है. मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ''1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रबी सीजन के लिए सब्सिडी इस प्रकार होगी. नाइट्रोजन के लिए यह 47.2 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश सब्सिडी 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर सब्सिडी 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम होगी.”

उन्होंने आगे कहा, “सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, सरकार नहीं चाहती कि यह देश में हमारे किसान प्रभावित हों ... डीएपी पर सब्सिडी 4500 रुपये प्रति टन तक जारी रहेगी. जहां तक ​​डीएपी पुराने रेट के अनुसार 1350 रुपये प्रति बोरी मिलेगी. एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग की कीमत पर उपलब्ध होगा.”

