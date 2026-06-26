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यूएस-ईरान युद्ध के बीच LPG पर लगाई पाबंदियों को सरकार ने हटाया, क्या अब कम होंगे गैस सिलेंडर के दाम?

यूएस-ईरान में 60 दिन की वार्ता के बीच युद्ध विराम में होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है. ऐसे में तेल और गैस के जहाज निकलते ही इसका दबाव कम हो गया है, जिसे देखते हुए सरकार ने एलपीजी गैस पर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 26, 2026, 09:23 AM IST

यूएस-ईरान युद्ध के बीच LPG पर लगाई पाबंदियों को सरकार ने हटाया, क्या अब कम होंगे गैस सिलेंडर के दाम?

lpg gas cylinder 

(Credit Image Social Media)

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अमेरिका ईरान में 60 दिनों की शांति बातचीत और युद्ध विराम के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी की सप्लाई पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया है. सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगी सेक्टोरल पाबंदियां हटाई हैं. इसकी सप्लाई उसी तरह से होगी, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध से पहले हो रही थी, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार अब घरेलू एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडरों पर बढ़े गैस के दाम वापस करेंगी. गैस कंपनियां इन्हें कम करेंगी या इनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा. आइए जानते हैं कैसा रहेगा हाल...

इससे पहले सरकार ने क्या जारी किया था आदेश

ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच होमुर्ज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया था. इसकी वजह से तेल से लेकर गैस का संकट पैदा हो गया. इसी संकट के बीच सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने वस्तु अधिनियम यानी Essential Commodities Act के तहत आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि C3-C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने में होगा. इन्हें पेट्रोकेमिकल और दूसरे काम से हटाकर एलपीजी में लगा दिया गया था. इसके चलते गैस पर दाम बढ़ाने के साथ ही मार्केट में भी कालाबाजारी शुरू हो गई थी. घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए भी लोग लंबी कतार लगाकर खड़े होने के मजबूर थे, लेकिन अब एलपीजी की सप्लाई में सुधार हुआ है.

उत्पदान में बढ़ोतरी के साथ ही एलपीजी कार्गों भी आने हुए शुरू

अब घरेलू एलपीजी का उत्पादन पहले से जयादा बढ़ने के साथ ही होर्मुज में फंसे इंपोर्टेड एलपीजी कार्गो भी आने लगे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने एलपीजी पूल में C3-C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला किया है. अब इन स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल और दूसरे जरूरी सेक्टर के लिए ज्यादा दिया जाएगा.

आम लोगों पर क्या पड़ेगा इसका फर्क

दरअसल सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी पर रोक लगाई थी. इसके साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन पर रेट बढ़ा दिये गये थे, लेकिन अब हालात सामान्य होने पर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी से रोक हटा दी गई है, आज से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई भी शुरू हो गई है. ऐसे में रेस्टोरेंट से लेकर रेहड़ी पटरी और ढाबे वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.

क्या एलपीजी गैस सिलेंडरों पर कम होंगे दाम

सरकार के एलपीजी की गैस पर लगाई गई पाबंदियों के बीच लोगों के मन में सवाल है कि क्या एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडरों पर बढ़ाये गये दाम भी वापस होंगे. इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है. इसके दाम कम हुए भी तो अभी और ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आम आदमियों के लिए राहत की खबर है कि अब उन्हें गैस सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगानी होगी. साथ ही गैस सिलेंडर पर दाम भी नहीं बढ़ाये जाएंगे.  

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