ब्रेकिंग न्यूज़
Homeयूटिलिटी

यूटिलिटी

Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लौटी, जानें आज कितने रुपये की आई गिरावट

Gold-Silver Price Today: घरेलू कमोडिटी बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. आज सोना और चांदी की कीमतें लगभग 2 प्रतिशत नीचे आ गईं हैं, आइए जानते है कि किनते रुपये की गिरावट दर्ज हुई है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 18, 2025, 02:41 PM IST

Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लौटी, जानें आज कितने रुपये की आई गिरावट

Gold-Silver Price Today

Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में आज (मंगलवार) को गिरावट दर्ज की गई है. 18 नवंबर को यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज सुबह 24 कैरेट सोने (प्रति 10 ग्राम) के भाव में 1,500 रुपये से अधिक की गिरावट आई है. 17 नवंबर सोमवार के दामों की बात करें तो  22 कैरेट सोने का रेट ₹112598 प्रति 10 ग्राम था, जो मंगलवार सुबह के समय ₹111171 तक पहुंच गया है.

चांदी के भाव में गिरावट

दूसरी तरफ चांदी के भाव में काफी गिरावट देखी गई है. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. वहीं सोने या चांदी के गहने खरीदते समय रेट टैक्स के साथ होते है इसलिए वह महंगे हो जाते है. सोमवार को चांदी के भाव की बात करें तो सुबह के समय ₹154130 प्रति किलो था. वहीं शाम को रेट 154933 रुपये प्रति किलो था. 

मेकिंग चार्ज के पहले का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

