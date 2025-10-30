Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब
बीते कई दिनों से लगातार सोने की कीमतों में थोड़ी-बहुत गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले 10 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 11हजार रुपये की कमी आई है.
फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर दिए गए फैसलों के बाद सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है. राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत ₹1,000 गिरकर ₹1,22,800 प्रति 10 ग्राम (99.5% शुद्धता) रह गई. बात बुधवार की तो इस दिन यह ₹1,23,800 पर बंद हुआ था.
क्यों घटी सोने की कीमत
अगर सोने की कीमतों में गिरावट की वजहों के बारे में बता करें तो मेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में तो कटौती की, लेकिन यह भी संकेत दिया कि दिसंबर में तुरंत एक और बड़ी कटौती की उम्मीद करना 'जल्दबाजी' हो सकती है. अमेरिका और चीन के बीच संभावित व्यापार समझौते पर प्रगति के संकेत मिलने से सोने की अपील कमजोर हुई है. एक और वजह है कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है. और जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना विदेशी निवेशकों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है और कीमतों पर दबाव पड़ता है.
चांदी की कीमतों में उछाल
दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है. चांदी की कीमतों में गुरूवार को रिकॉर्ड ₹3,300 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई. चांदी ₹1,55,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछले सेशन में यह ₹1,51,700 पर थी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट सौमिल गांधी ने बताया कि बाजार अब फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के अगले फैसलों का इंतजार कर रहा है, जिससे यह साफ हो सके कि भविष्य में ब्याज दरों का रुख क्या रहेगा और सर्राफा बाजार किस दिशा में जाएगा.
