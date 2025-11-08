Gold-Silver Crash: उल्टे मुंह गिरे सोने के दाम, 10000 रुपये हुआ सस्ता, चांदी भी फिसली, जानें बीते 14 दिन में कितना बदला रेट

Gold-Silver Crash: सोना और चांदी की कीमत में गिरावट (Gold-Silver Price) का सिलसिला जारी है. अगर देखा जाएं तो पिछले 14 दिनों में सोने-और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है.

Gold-Silver Crash: सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर लगातार जारी है. बीते 14 कारोबारी दिनों में एक-दो दिनों को छोड़ दें तो लगातार सोने-चांदी के दामों ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई है. घरेलू मार्केट की बात करें तो 17 अक्टूबर के भाव के मुकाबले गोल्ड 10000 रुपये से ज्यादा सस्ता, जबकि चांदी 21000 रुपये के आस-पास सस्ती मिल रही है. अगर शुक्रवार की बात करें तो घरेलू मार्केट में इस दिन भी सोने का भाव टूटकर (Gold Rate Fall) 1,20,100 रुपये पर आ गया. यानी की पिछले बंद भाव के मुकाबले ये 570 रुपये सस्ता हुआ.

पिछले 14 दिनों में कितना हुआ बदलाव

वहीं पिछले 14 कारोबारी दिनों में आए चेंज को देखें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट बीते 17 अक्टूबर की सुबह 1,30,874 रुपये था और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो पीली धातु इस हाई लेवल से 10,774 रुपये तक सस्ती मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में आए बदलाव (MCX Gold Rate) पर नजर डालें, 17 अक्टूबर को 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने की वायदा कीमत 1,27,008 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो कि 7 अक्टूबर शुक्रवार को गिरकर 1,21,038 रुपये रह गया.

चांदी के दामों में आई गिरावट

यानी कि अगर देखा जाए तो 10 Gram Gold Rate में इस दौरान 5,970 रुपये की कमी आई है. अब अगर चांदी की बात करें तो घरेलू मार्केट में 14 दिनों में Silver Rate करीब 21000 रुपये प्रति किलो तक कम हुआ है. दरअसल, आईबीजीए की वेबासाइट पर मौजूद रेट्स को देखें, तो 17 अक्तूबर की शाम को 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1,69,230 रुपये था, जो कि बीते शुक्रवार को गिरकर 1,48,275 रुपये पर बंद हुआ. इस हिसाब से सिल्वर प्राइस में 20,955 रुपये की गिरावट आई है.

