35000 रुपये सस्ती हुई चांदी, क्या सोने की कीमतों में भी आएगी गिरावट?

दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

धनतेसर-दिवाली के आस-पास सोने-चांदी की कीमतों में जमकर उथल-पुथल देखने को मिला है. हालांकि अब चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. लेकिन क्या सोने की कीमतों में गिरावट आएगी?

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 25, 2025, 09:32 PM IST

धनतेरस-दिवाली से पहले सोने-चांदी की भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ये तेजी कई दिनों तक रखी.  इस तेजी के चलते सोना 1.30 लाख रुपये की कीमत को पार कर गया. चांदी की कीमत में बात करें तो ये 1.90 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. लेकिन अब चांदी की कीमतों में गजब की गिरावट देखने को मिल रही है. लेकिन क्या आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है. 

चांदी की कीमत 

बता दें कि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच चांदी की कीमत में करीब 35,000 रुपये की गिरावट आई है. आज चांदी भारत में 100 ग्राम चांद की कीमत करीब 15,500 रुपये हैं. वही, 1 किलो चांदी की कीमत करीब 1,55,000 है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में गिरवाट देखने को मिल सकती है. अगर हम सोने की बात करें तो दिवाली सोने के कीमत में हल्की-हल्की गिरावट देखने को मिली है.

24 कैरेट सोने की कीमत

आज भारत में आज 24 कैरेट सोना 125 रुपये की गिरावट के साथ ₹12,562 प्रति ग्राम मिल रहा हैं.  वही, 22 कैरेट सोना 115 रुपये की गिरावट के साथ ₹11,515 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 94 रुपये की तेजी के साथ 9,422 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सोने के कीमत में फिर गिरावट देखने को मिलती है.  

हॉलमार्क देखकर खरीदें गहने 

अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं तो कभी भी क्वालिटी से समझौता न करें. हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदें, क्योंकि यही सोने की सरकारी गारंटी है. भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) हॉल मार्क का निर्धारण करता है. हर कैरेट के हॉलमार्क अंक अलग होते हैं. इसे ध्यान में रखकर ही गहने खरीदे. अगर आप सावधानी से सोना नहीं खरीदते है तो आप मिलावट का शिकार हो सकते हैं. हमेशा जांच परख करके ही खरीददारी करें.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

