Gold Loan: देश में तेजी से बढ़ा गोल्ड लोन का चलन, दक्षिण भारत के ये 5 राज्य सोना गिरवी रखने में हैं सबसे आगे

देश में गोल्ड लोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इसमें मार्च 2026 का रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड लोन में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. इसका लाखों करोड़ अलग अलग राज्यों में लोगों पर बकाया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से गोल्ड न खरीदने की अपील की है. वहीं मार्केट को देखें तो देश में सोने की खरीदारी के साथ इसे गिरवी रखकर लोन लेने का रुझान भी तेजी से बढ़ा है. पिछले एक साल में गोल्ड लोन में 50.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले दो सालों से लगभग डबल हो चुकी है. इसकी एक वजह सोने के दामों में लगातार उछाल भी है. इसमें मार्च 2026 तक का आंकड़ा देखें तो देश में गोल्ड लोन का बकाया करीब 18.6 लाख करोड़ पहुंच गया है. वहीं इसमें देश के 5 राज्य सबसे आगे हैं. आइए जानते हैं गोल्ड लोन लेने में कौन से 5 राज्य सबसे आगे हैं, किसने कितना गोल्ड लोन लिया है...

रिपोर्ट्स की मानें तो देश में गोल्ड का लाखों करोड़ रुपये बकाया का 75 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण भारत के 5 राज्यों पर है. यही वजह है कि इन राज्यों को गोल्ड लोन लेने की कैटेगिरी में सबसे टॉप पर रखा गया है. इसकी एक वजह दक्षिण भारत में सोना खरीदने और पहनने का चलन काफी ज्यादा होना है. यहां के लोग काफी मात्रा में सोना खरीदते हैं. अब जब सोने पर लोन मिलना शुरू हुआ है तो इस सेगमेंट में लोन गिरवी रखने वालों की संख्या भी बढ़ी है. इस मामले में सबसे पहल स्थान पर तमिलनाडु दूसरे पर आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर कर्नाटक चौथे पर तेलंगाना और पांचवें पर केरलम शामिल हैं. इन 5 राज्यों में पूरे गोल्ड लोन बकाये का 75 प्रतिशत यानी करीब 13.94 लाख करोड़ रुपये है.

टॉप 5 राज्यों में कितना है गोल्ड लोन

दक्षिण भारत के तेलंगाना की बात करें तो यहां गोल्ड लोन करीब 1.60 लाख करोड़ का है. वहीं केरलम में 1.45 लाख करोड़ है. इसकी लगातार ग्रोथ बढ़ती जा रही है. साल 2026 में गोल्ड लोन का ग्राफ करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ा है. इनमें दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली है. इनमें तेलंगाना में 12.8 प्रतिशत, कर्नाटक में 10.5 प्रतिशत और यूपी में 11.2 प्रतिशत है. छोटे व्यापारी से लेकर अपने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग अब गोल्ड लोन की तरफ बढ़ रहे हैं.

देश के बाकी राज्यों में भी बढ़ रहा गोल्ड लोन का चलन

दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों को छोड़ने के बाद भी देश के अन्य राज्यों पर हजारों करोड़ रुपये का गोल्ड लोन लेने में शामिल है. इनमें सबसे आगे महाराष्ट्र में 1.11 लाख करोड़ का गोल्ड लोन लिया हुआ है. इसके बाद राजस्थान और फिर सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश का नाम आता है. उत्तर प्रदेश में गोल्ड लोन करीब 42 हजार 300 करोड़ है. वहीं राजस्थान में 41 हजार 700 करोड़, पश्चिम बंगाल में करीब 35 हजार करोड़ का गोल्ड लोन है. देश में गोल्ड लोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है.

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