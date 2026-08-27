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Gold Silver Price: सोने-चांदी के दाम में तेजी बरकरार, जानें आज के Gold Silver के रेट, कैसा रहेगा आगे का हाल

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Gold Silver Price: सोने-चांदी के दाम में तेजी बरकरार, जानें आज के Gold Silver के रेट, कैसा रहेगा आगे का हाल

ज्यादातर लोग सिर्फ अपने नजदीकी ज्वैलर की दुकान पर कीमतें बढ़ते देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कॉमेक्स (COMEX) यानी इंटरनेशनल मार्केट का दबाव है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 27, 2026, 02:19 PM IST

Gold Silver Price: सोने-चांदी के दाम में तेजी बरकरार, जानें आज के Gold Silver के रेट, कैसा रहेगा आगे का हाल

सोना-चांदी के आज के रेट (AI Image)

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त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में बहुत से लोग घर में शादी विवाह के लिए सोने चांदी खरीदने के लिए उसके दाम कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही हे. यही वजह है कि बाजार का नया रुख आपकी जेब का बजट बिगाड़ सकता है. आज सुबह जैसे ही कमोडिटी मार्केट खुला, सोने और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर नये रिकॉर्ड बनाते हुए आम खरीदारों के होश उड़ा दिये.

MCX से लेकर सर्राफा बाजार तक क्यों मचा हड़कंप

27 अगस्त को भारतीय वायदा बाजार (MCX) खुलते ही सर्राफा व्यापारियों और निवेशकों में हलचल मच गई. वैश्विक संकेतों के चलते सोने के भाव में 700 रुपये से भी ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. इसमें10 ग्राम सोने का रेट 1,60,382 को छू गये. वहीं चांदी की चमक लगातार बढ़ती जा रही है. एक ही झटके में चांदी में 2100 रुपये से ज्यादा का उछाल आया है, जिसके बाद चांदी के दाम 2.41 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार निकल गये हैं. वहीं रिटेल सर्राफा बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,63,382 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक बिक रहा है, जबकि चांदी 2,42,990 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है.

आखिर अचानक क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम 

ज्यादातर लोग सिर्फ अपने नजदीकी ज्वैलर की दुकान पर कीमतें बढ़ते देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कॉमेक्स (COMEX) यानी इंटरनेशनल मार्केट का दबाव है. वैश्विक बाजारों में सोना 0.75 प्रतिशत चढ़कर 4,688.10 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.96 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 69.36 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सुरक्षित संपत्ति के रूप में लगातार सोने की खरीदारी और अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव इस तेजी को सीधे हवा दे रहे हैं.

मिडिल क्लास परिवार पर क्या पड़ रहा सोने-चांदी की बढ़ते दाम का असर

जिस ज्वैलरी सेट के लिए आपने 1 लाख रुपये से 1.20 लाख रुपये तक का बजट तय किया था, अब उसके लिए आपको 25 से 30 प्रतिशत तक ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है. इसी वजह से मार्केट में भारी गहनों की जगह पर हल्के गहनों की डिमांड तेजी से बढ़ गई है. इसके साथ ही मिडिल क्लास परिवार 18 कैरेट या 26 कैरेट के हल्के लाइटवेट डिजाइन की ओर रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं. मेकिंग चार्ज का अतिरिक्त बोझ सिर्फ मेटल का भाव ही नहीं बढ़ा है, बल्कि उस पर लगने वाला 3 प्रतिशत GST और 10 से 18 प्रतिशत मेकिंग चार्ज मिलकर आपकी कुल बिलिंग को काफी भारी बना रहा है.

कैसा रहेगा आगे हाल

एक्सपर्ट्स की मानें तो अभी हाल के दिनों में सोने या चांदी के दामों में थोड़ी भी नरमी नजर नहीं आ रही है. दोनों ही चीजों के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है. इसके पीछे की वजह अमेरिका ईरान में युद्ध और डॉलर का लगातार टूटना शामिल है. ऐसे में अभी सोने और चांदी के दाम ज्यादा बने रहेंगे. 

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