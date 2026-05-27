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FD Interest Rate: इन 5 बैंकों में एफडी पर मिल रहा तगड़ा रिटर्न, पैसा सुरक्षित रहने के साथ ही मिलेगा ज्यादा ब्याज

सबसे सुरक्षित निवेश और हाई रिटर्न पाने के लिए एफडी एक अच्छा तरीका हो सकता है. इसी में कई बैंक ऐसे हैं, जो एफडी पर अच्छा खास ब्याज देते हैं. इससे आपका पैसा सुरक्षित होने के साथ ही तेजी से बढ़ता है. 

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Nitin Sharma

Updated : May 27, 2026, 01:48 PM IST

FD Interest Rate: इन 5 बैंकों में एफडी पर मिल रहा तगड़ा रिटर्न, पैसा सुरक्षित रहने के साथ ही मिलेगा ज्यादा ब्याज

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अगर आप अपने पैसे को निवेश कर सुरक्षित रखने के साथ ही ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एफडी एक बेहतरीन तरीका है. इसमें पैसे पर ​कम रिस्क होने के साथ ही हाई रिटर्न मिलता है. इसमें फिक्स ब्याज मिलने के साथ ही खतरा लगभग न के बराबर होता है, लेकिन सवाल उठता है कि कौन से ऐसे बैंक हैं, जिनमें एफडी करने पर आपको हाई इंस्ट्रेस्ट मिल सकता है. आइए जानते हैं. 

दरअसल हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने अपने एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाया है. इसमें उन्होंने बताया कि कितने समय तक की एफडी यानी फिक्स डिपोजिट पर कितना ब्याज दिया जाएगा. इनमें सबसे टॉप पर 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जिनमें कम से कम एफडी करने पर आपको 8 प्रतिशत का ब्याज मिल सकता है. 

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय एफडी पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं. इन दोनों ही बैंकों में 666 दिनों के लिए एफडी करने पर आपको 8.10 प्रतिशत का ब्याज कमल सकता है. वहीं सूर्योदय बैंक में आपको 30 महीनों के लिए एफडी करने पर 8.10 प्रतिशत का ब्याज मिल सकता है. 

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हाई रिटर्न देने में आगे हैं. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 21 महीने 1 दिन से लेकर 22 महीने के लिए एफडी करने पर 7.80 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. वहीं जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3 से 5 साल की एफडी पर 7.77 प्रतिशत का ब्याज मिल सकता है. 

आखिर कितने सुरक्षित हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक

भले ही ये बैंक हाई रिटर्न दे रहे हों, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंकों में एफडी करने से पहले हर किसी की चिंता सुरक्षा को लेकर रहती है. फाइनेंस एक्सपर्ट्स की मानें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस मिलता है. इन्हें सख्त रेगुलेटरी देखरेख में काम करना होता है. ये बैंक मुख्य रूप से छोटे व्यापारियों और कम सुविधा वाले वर्गों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बनाये गये हैं. वहीं  इन बैंकों में 5 लाख रुपये तक का डिपॉजिट, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नियमों के तहत पूरी तरह से सुरक्षित और बीमित रहती है. निवेशकों को सरकार क्रेडिट की गारंटी देती है. 

यह खबर मात्र आपको जानकारी देने के लिए है. निवेश करने से पूर्व अच्छे से इसकी जांच पड़ताल कर लें. 

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