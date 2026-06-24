FASTag यूजर्स को मिलेगी राहत! घर से 20 Km के दायरे में है टोल तो 350 में हो जाएगा काम, बार-बार नहीं देना होगा Toll

टोल टैक्स के नये नियम से आसपास रहने वाले होगा फायदा होगा. इसके साथ ही टोल पर जाम और समय भी कम लगेगा. इससे यहां से गुजरने वाले लोगों को भी कम समय लगेगा.

टोल-टैक्स व्यवस्था में सरकार जल्द ही एक बड़ा बदलाव कर सकती है. इससे न सिर्फ वाहन चालकों की बचत होगी, बल्कि जाम और टोल से गुजरने में होने वाली देरी भी कम हो जाएगी. सरकार की इस योजना के तहत टोल टैक्स के आसपास रहने वाले लोगों से बार बार टोल वसूली नहीं की जाएगी, बल्कि महीने और सालाना टोल टैक्स पास की सुविध दी जा सकती है. इसके लिए सरकार तैयारी में जुटी है. वहीं आपको बता दें कि इस पास को फास्टैग से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि व्यक्ति को टोल टैक्स पर ज्यादा देर तक रुकना न पड़े.

सरकार द्वारा महीने और सालाना पास को फास्टैग से लिंक करते ही लोगों को टोल पर बार रुकने शुल्क देने या किसी तरह का फिजिकली पास और आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी. व्यक्ति के टोल पर पहुंचते ही रास्ता खुल जाएगा. इससे संबंधित अधिकारियों की माने तो अगले महीने तक लोगों को यह सुविधा मिल सकती है.

इन लोगों को मिलेगा टोल का मंथली पास

टोल पर मंथली पास उन लोगों को बनेगा, जो लोग टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की रेंज में रहेंगे. उनके पास आधार कार्ड से लेकर उस जगह का एड्रेस प्रूफ होगा. इसके साथ ही छूट सिर्फ गैर व्यावसायिक यानी प्राइवेट वाहन पर ही मिलेगी. वाहन मालिकों की पहचान, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड के देखकर उनका मंथली पास फास्टैग से अटैच करके दिया जा सकेगा. पास के फास्टैग से लिंक होते ही व्यक्ति बिना रुके टोल प्लाजा को पार सकता है. हालांकि इसके लिए 350 रुपये देने होंगे यानी इनका मंथली पास बनवाना होगा.

ये हैं नये नियम, ऐसे बनेगा पास

सरकार द्वारा बनाये जा रहे नये नियम के तहत 20 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टोल प्लाजा पर बार बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी. न ही आपको पास बनवाने के लिए टोल टैक्स पर जाना होगा. इसके लिए आप घर बैठे हाईवे पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर पास प्राप्त कर सकते है. ऐसी सुविधा जल्द ही सरकार शुरू करेगी, जिससे गड़बड़ी की संभावना भी बेहद कम हो जाएगी.

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