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रोजमर्रा के सामानों की बढ़ने वाली है कीमत!, ब्रिटानिया से लेकर डाबर और टाटा तक बढ़ाने जा रही इन चीजों के दाम

जून तिमाही में कीमतों में औसतन 2-5% की बढ़ोतरी करने वाले एफएमसीजी क्षेत्र अब और भी चरणबद्ध वृद्धि पर विचार कर रहा है. कंपनियां कीमतों में भारी वृद्धि किए बिना मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए उत्पादों की मात्रा (ग्राम में) कम करने पर भी विचार कर रही हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 10, 2026, 02:32 PM IST

रोजमर्रा के सामानों की बढ़ने वाली है कीमत!, ब्रिटानिया से लेकर डाबर और टाटा तक बढ़ाने जा रही इन चीजों के दाम

fmcg companies Britannia Dabur and Tata are preparing to hike rates for these products

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क्या आपको मालूम है कि बाजार में मिलने वाला 10 रुपये का साबुन या बिस्किट खरीदने में भी अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उसी दाम में आपको कम माल दें. दोनों ही रूप में जेब पर बोझ आम आदमी कज्यूमर पर ही पड़ना है. इस बार चार बड़ी FMCG कंपनियां आपकी जेब पर 'खामोश वार' करने की तैयारी में हैं. सितंबर तिमाही से रोजमर्रा की चीजें न सिर्फ महंगी हो सकती हैं, बल्कि कंपनियां 'श्रिंकफ्लेशन' का सहारा लेकर बिना दाम बढ़ाए पैकेट का सामान घटा सकती है.

दाम नहीं, बिस्किट की गिनती हो सकती है कम

एफएमसीजी कंपनियां ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), डाबर, गोदरेज कंज्यूमर और टाटा कंज्यूमर जैसी दिग्गज कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती लागत से परेशान हैं. कंपनियां जानती हैं कि सीधे तौर पर 5 या 10 रुपये वाले पैकेट की कीमत बढ़ाना ग्राहक को झटका दे सकता है. ऐसे में वे 'श्रिंकफ्लेशन' का रास्ता अपना सकती है. यानी MRP 10 रुपये ही रहेगी, लेकिन पैकेट के अंदर बिस्किट या साबुन की मात्रा 1.5 से 2 फीसदी तक घटा दी जाएगी. ब्रिटेन की ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने साफ संकेत दिए हैं कि वह अपने 5 और 10 रुपये वाले पैकेट में वजन घटाने का कदम उठाने जा रही है.

2 से 5 प्रतिशत तक महंगी होंगी रोजमर्रा की चीजें

पीटीआई के अनुसार, HUL ने इस बात की पुष्टि की है कि जून तिमाही के मुकाबले सितंबर तिमाही में 2 से 5 प्रतिशत तक इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) बढ़ रही है. वहीं ब्रिटानिया 1.5 से 2 प्रतिशत वजन में कटौती कर सकती है. डाबर कीमतों में चुनिंदा बढ़ोतरी करने के साथ ही वॉल्यूम पर दबाव और बढ़ती महंगाई को देखते हुए गोदरेज भी यही कदम उठाने जा रही है. डाबर के ग्लोबल सीईओ का दावा है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि कंपनियों को मजबूरी में लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है, जिससे बिक्री के वॉल्यूम पर भी दबाव दिख रहा है.

महंगाई के पीछे है मौसम की मार

खाद्य तेल और चीनी की कीमतें: पाम ऑयल और चीनी की कीमतें वैश्विक बाजार में चढ़ी हुई हैं, जिसका सीधा असर बिस्किट, नमकीन और बेकरी प्रॉडक्ट्स पर पड़ता है.

क्रूड ऑयल और लॉजिस्टिक्स: कच्चे तेल (Brent crude) की कीमतें 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. इससे शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट की पैकेजिंग प्लास्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है.

मौसम का अनिश्चित चक्र: एल नीनो (El Nino) और अनियमित मानसून के खतरे से कृषि आधारित कच्चे माल की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है.

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