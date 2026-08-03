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EPFO: बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर और पेरोल सिस्टम भी? PF अकाउंट पर बड़े प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब बस लागू होने की देरी

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EPFO: बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर और पेरोल सिस्टम भी? PF अकाउंट पर बड़े प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब बस लागू होने की देरी

ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के अनुसार कोई कंपनी जिसमें 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे 15 हजार रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का ईपीएफ अकाउंट खोलना अनिवार्य है. अब बेसिक सैलरी को लेकर नियम बदल सकता है.

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Neelam

Updated : Aug 03, 2026, 07:18 PM IST

EPFO: बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर और पेरोल सिस्टम भी? PF अकाउंट पर बड़े प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब बस लागू होने की देरी

EPF अकाउंट के लिए सैलरी लिमिट 25 हजार रुपये किए जाने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी (Image Source: Unsplash)

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ा 10 साल पुराना नियम बदलने जा रहा है. ईपीएफ के लिए अनिवार्य वेतन सीमा में बदलाव करने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की मुहर लग चुकी है. अभी तक 15 हजार रुपये मासिक सैलरी पाने वालों के लिए पीएफ खाते में योगदान करना अनिवार्य था, अब यह लिमिट बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर वित्त मंत्रालय की मुहर लग चुकी है. हालांकि, अभी केबिनेट से अप्रूवल मिलना बाकी है. उसके बाद ही इसे आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा.

शुरुआत में सैलरी लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल इसे 25 हजार रुपये ही रखा गया है. इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नौकरीपेशा लोगों को ईपीएफ और पेंशन योजना के सुरक्षित दायरे में लाना है. 

वर्तमान में क्या है नियम

ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के अनुसार कोई कंपनी जिसमें 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे 15 हजार रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का ईपीएफ अकाउंट खोलना अनिवार्य है. 15 हजार रुपये से ज्यादा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने का नियम स्वैच्छिक है. वह अपनी मर्जी से ईपीएफ अकाउंट ले सकते हैं. वहीं अगर किसी कंपनी में 20 से कम कर्मचारी हैं, तो उसके लिए भी यह अनिवार्य नहीं है, यह उसके लिए यह ऑप्शनल है. अब सैलरी लिमिट 25 रुपये होने से लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए पीएफ कटना अनिवार्य हो जाएगा. इस तरह उन्हें भविष्य निधि और पेंशन का सीधा लाभ मिलेगा.

एंप्लॉयर और सरकार ईपीएफ में कितना पैसा जमा करते हैं?

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ईपीएफ अकाउंट में बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत एंप्लॉयर और 10 प्रतिशत एंप्लॉई की सैलरी से जमा होता है. जो 10 प्रतिशत एंप्लॉयर जमा करता है, उसमें से 8.33 प्रतिशत वह खुद और 1.16 प्रतिशत हिस्सा सरकार जमा करती है. ऐसे में अगर बेसिक सैलरी लिमिट बढ़ाई जाती है तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

कब से लागू होगा नियम?

फिलहाल प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिली है, जबकि केंद्रीय कैबिनेट में भी इसे प्रस्तुत किया जाना है. कैबिनेट से अगर मंजूरी मिल जाती है तो कंपनियों और नियोक्ताओं का काम बढ़ जाएगा क्यों उन्हें पेरोल सिस्टम, कंप्लायंस प्रोसेस और दूसरे जरूरी कामों में बदलाव करने पड़ेंगे, जिसके लिए उसे समय चाहिए होगा. ऐसे में फिलहाल इसके लागू होने की संभावना नहीं है. हो सकता है कि इसे अगले साल वित्त वर्ष से लागू किया जाए.

 

यह भी पढ़ें:- अब बैंक देगा 1.25 लाख रुपये... कार्ड ब्लॉकिंग के लिए कंज्यूमर कोर्ट का सख्त फैसला, आप भी जान लें किन कंडिशन में बैंक देगा कंपनसेशन

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