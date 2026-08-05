UAN नहीं, MID नहीं और 20 साल पहले PF अकाउंट भी हो गया बंद... इस स्कीम में EPFO देगा पूरा पैसा, जान लें क्या है?

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ के पास जिन इन-ऑपरेटिव 31.91 लाख पीएफ अकाउंट्स का डेटा है, उनमें से 41 प्रतिशत पिछले 5-10 साल से इनएक्टिव हैं, जबकि 22 प्रतिशत अकाउंट्स में 20 साल से भी ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हो रहा है.

बंद पड़े पुराने प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स (PF Accounts) के लिए कर्मचारी भविष्य निधि फंड (EPFO) ई-प्राप्ति सेवा अगस्त के अंत तक शुरू कर सकता है. इस सेवा से उन लाखों लोगों को फायदा होगा, जिनके पास पुराने पीएफ अकाउंट्स तो हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं है. ईपीएफओ ने हाल ही में ई-प्राप्ति (E-PRAAPTI) पोर्टल यानी 'EPS आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन-ऑपरेटिव अकाउंट्स' शुरू करने की घोषणा की थी. इसमें आधार कार्ड के जरिए पहचान सुरक्षित तरीके से वेरिफाई की जाएगी.

30.91 लाख बंद पड़े PF अकाउंट्स में 9,330 करोड़ रुपये पैसा

30.91 लाख एंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट्स फिलहाल इनएक्टिव हैं, जिनमें 9,330 करोड़ रुपया जमा है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ के पास जिन इन-ऑपरेटिव 31.91 लाख पीएफ अकाउंट्स का डेटा है, उनमें से 41 प्रतिशत पिछले 5-10 साल से इनएक्टिव हैं, जबकि 22 प्रतिशत अकाउंट्स में 20 साल से भी ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हो रहा है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि देशभर के ईपीएफ मेंबर्स के डेटाबेस को इकट्ठा करने के लिए E-PRAAPTI प्लेटफॉर्म के बैकएंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ट्रायल किए जा रहे हैं और अगस्त के अंत तक पोर्टल को शुरू किए जाने के आसार हैं. लगातार तीन सालों तक पीएफ अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं होने पर वह इनएक्टिव हो जाता है.

कैसे काम करेगा E-PRAAPTI पोर्टल?

नया E-PRAAPTI पोर्टल पुराने अकाउंट्स को ट्रैक करके उन्हें मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ेगा और बैलेंस एक्टिवेट करने में मदद करेगा. इस तरह पुराना पैसा भी आसानी से निकल जाएगा. ये सुविधा उन लोगों की बहुत मदद करेगी, जिनके पास यूएएन नंबर नहीं है या जिनके पास पुराने 'मेंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स (MIDs)' हैं. साल 1952 में ईपीएफ स्कीम शुरू किए जाने के समय से ही हर मेंबर के पास एमआईडी होती है. साल 2014 में आए यूएएन से पहले भी कर्मचारियों के पीएफ ट्रैक करने के लिए MID होता था. जब नौकरी बदलते हैं तो UAN के तहत MID बनाई जाती है. अलग-अलग कंपनियों के लिए अलग-अलग MID होती हैं, लेकिन UAN एक मेंबर का एक ही होता है. अगर किसी कारण से कर्मचारी अपना पुराना पैसा नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे लोगों की ये पोर्टल मदद करेगा.

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बिना UAN वाले मेंबर कैसे निकालेंगे पुराना पैसा?

सूत्रों ने बताया कि एक बार पोर्टल शुरू होने के बाद जिनका भी पीएफ का पुराना पैसा फंसा हुआ है, उन ईपीएफ मेंबर्स को एक ऑनलाइन फॉर्म सब्मिट करना होगा, जिसमें ईपीएफ की डिटेल्स और दूसरी जरूरी जानकारियां देनी होंगी. अगर एमआईडी यूएएन से मैच हो जाती है तो उनका पुराना पैसा वापस मिल जाएगा. वह चाहें तो पुराने पीएफ अकाउंट को नए के साथ मर्ज कर सकते हैं या यह पैसा निकाल भी सकते हैं.

सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर किसी मेंबर के पास एमआईडी है तो उन्हें नए ट्रांजेक्शन के लिए नया यूएएन नंबर भी दिया जा सकता है. अगर एमआईडी नहीं है तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म की ईपीएफओ अधिकारी जांच करके वेरिफिकेश करेंगे, उसके बाद पुराना पैंस निकाला जा सकता है.

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