EPFO का अलर्ट! तो क्या PF-पेंशन रुक जाएगी? DOJ-DOE से जुड़ी ये गलती जिंदगीभर की कमाई पर पड़ेगी भारी, जल्दी कर लें ठीक

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ईपीएफओ की ओर से जारी वीडियो में कहा गया कि एंप्लॉयमेंट से जुड़े रिकॉर्ड में थोड़ी सी भी गलती की वजह से पीएफ क्लेम, पीएफ ट्रांसफर और पेंशन क्लेम जैसे लाभ प्रभावित हो सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों से कहा है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PF Account) में नौकरी से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स चेक कर लें. छोटी से भी गलती परेशानी में डाल सकती है, जिसका सीधा असर पीएफ और पेंशन जैसे लाभ पर पड़ेगा. ईपीएफओ ने कहा है कि डेट ऑफ जॉइनिंग (DOJ) और डेट ऑफ एग्जिट (DOE) जैसी जानकारियों को एक बार चेक कर लें और अगर उन्हें अपडेट करने की जरूरत है तो तुरंत कर लें.
ईपीएफओ की यह जानकारी उन सभी मेंबर्स के लिए है, जिन्होंने नौकरी बदली है. जब नौकरी बदली और नई जगह जॉइन किया उन सभी की सही डेट ऑफ जॉइनिंग और पुरानी नौकरी छोड़ने की तारीख पीएफ अकाउंट में होना जरूरी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईपीएफओ ने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में कहा गया कि एंप्लॉयमेंट से जुड़े रिकॉर्ड में थोड़ी सी भी गलती की वजह से पीएफ क्लेम, पीएफ ट्रांसफर और पेंशन क्लेम जैसे लाभ प्रभावित हो सकते हैं. ईपीएफओ ने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वह अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लें और अगर उन्हें लगता है कि डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करवा लें.
ईपीएफओ के पोस्ट में कहा गया, 'नौकरी में जॉइनिंग और छोड़ने की तारीख में छोटी सी भी गलती का असर भविष्य में मिलने वाले लाभ पर पड़ सकता है. आज ही अपनी डिटेल्स चेक करें. अपने पीएफ और पेंशन को सिक्योर रखें.'
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