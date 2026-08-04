EPFO का अलर्ट! तो क्या PF-पेंशन रुक जाएगी? DOJ-DOE से जुड़ी ये गलती जिंदगीभर की कमाई पर पड़ेगी भारी, जल्दी कर लें ठीक

ईपीएफओ की ओर से जारी वीडियो में कहा गया कि एंप्लॉयमेंट से जुड़े रिकॉर्ड में थोड़ी सी भी गलती की वजह से पीएफ क्लेम, पीएफ ट्रांसफर और पेंशन क्लेम जैसे लाभ प्रभावित हो सकते हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों से कहा है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PF Account) में नौकरी से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स चेक कर लें. छोटी से भी गलती परेशानी में डाल सकती है, जिसका सीधा असर पीएफ और पेंशन जैसे लाभ पर पड़ेगा. ईपीएफओ ने कहा है कि डेट ऑफ जॉइनिंग (DOJ) और डेट ऑफ एग्जिट (DOE) जैसी जानकारियों को एक बार चेक कर लें और अगर उन्हें अपडेट करने की जरूरत है तो तुरंत कर लें.

EPFO ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

ईपीएफओ की यह जानकारी उन सभी मेंबर्स के लिए है, जिन्होंने नौकरी बदली है. जब नौकरी बदली और नई जगह जॉइन किया उन सभी की सही डेट ऑफ जॉइनिंग और पुरानी नौकरी छोड़ने की तारीख पीएफ अकाउंट में होना जरूरी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईपीएफओ ने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में कहा गया कि एंप्लॉयमेंट से जुड़े रिकॉर्ड में थोड़ी सी भी गलती की वजह से पीएफ क्लेम, पीएफ ट्रांसफर और पेंशन क्लेम जैसे लाभ प्रभावित हो सकते हैं. ईपीएफओ ने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वह अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लें और अगर उन्हें लगता है कि डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करवा लें.

ईपीएफओ के पोस्ट में कहा गया, 'नौकरी में जॉइनिंग और छोड़ने की तारीख में छोटी सी भी गलती का असर भविष्य में मिलने वाले लाभ पर पड़ सकता है. आज ही अपनी डिटेल्स चेक करें. अपने पीएफ और पेंशन को सिक्योर रखें.'

पीएफ अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने से जुड़ी जरूरी बातें

1 अक्टूबर, 2017 या उसके बाद जारी किए गए आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले सदस्य पीएफ अकाउंट में ईपीएफओ और अपने एंप्लॉयर की अनुमति के बिना ही नाम, जन्मतिथि, जॉइनिंग की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख जैसी जरूरी डिटेल्स ऑनलाइन ही खुद ठीक कर सकते हैं.

नौकरी जॉइन करने और छोड़ने की तारीख ईपीएफओ रिकॉर्ड से मैच होना जरूरी है इसलिए उनका वेरिफिकेशन जरूरी है. अगर ये डिटेल्स अधूरी हैं या उनमें कोई गलती है तो वेरिफाई करवाना और ईपीएफओ की ओर से अप्रूव करना जरूरी है.

जिन मेंबर्स का यूएएन 1 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी किया गया है, उन्हें पीएफ अकाउंट में किसी भी सुधार के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन देना होगा, जिसे नियोक्ता (Employer) ने अप्रूव किया हो.

अगर किसी का यूएएन आधार से वेरिफाइड नहीं है या किसी के पास यूएएन नहीं है या मेंबर की मृत्यु हो गई और उसके नॉमिनी या वारिस क्लेम कर रहे हैं तो उन्हें एंप्लॉयर पोर्टल के जरिए कंपनी से मिलकर फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा.

अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है या एंप्लॉयर संपर्क में नहीं है तो अपने पीएफ रिकॉर्ड में किसी भी सुधार के लिए अकेले या कंपनी के सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन देना होगा, जिसे किसी अधिकारी जैसे बैंक मैनेजर, गजेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना जरूरी है. इसे सीधे ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जा सकता है.

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