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Salary hike: यहां हुआ कर्मचारियों का 100 प्रतिशत इंक्रीमेंट, दिल्ली सरकार के सिर्फ इस विभाग में क्यों बढ़ाई गई इतनी सैलरी?

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Salary hike: यहां हुआ कर्मचारियों का 100 प्रतिशत इंक्रीमेंट, दिल्ली सरकार के सिर्फ इस विभाग में क्यों बढ़ाई गई इतनी सैलरी?

साल 2009 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के तहत प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर्स की भर्ती की गई थी. तब प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्ति 25 हजार रुपये सैलरी और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर 20 हजार रुपये पे स्केल पर रखे गए थे.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 03, 2026, 08:08 PM IST

Salary hike: यहां हुआ कर्मचारियों का 100 प्रतिशत इंक्रीमेंट, दिल्ली सरकार के सिर्फ इस विभाग में क्यों बढ़ाई गई इतनी सैलरी?

DDMA के कर्मचारियों की 16 साल बाद बढ़ी सैलरी (Image Source: ANI/Unsplash)

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  • दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारियों की 16 साल बाद सैलरी बढ़ाई गई
  • साल 2009 में 25 हजार रुपये और 20 हजार रुपये सैलरी पर रखे गए थे ये कर्मचारी
  • सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- सैलरी रिवीजन और महंगाई भत्तों का लाभ इन्हें नहीं मिला
  • सीएम ने कहा- 16 सालों में महंगाई बढ़ी और इन कर्मचारी की जिम्मेदारियां और काम का दायरा भी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आपदा प्रबंधन कर्मियों की सैलरी में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. जिन कर्मचारियों की सैलरी 25 हजार रुपये थी, वो अब सीधे 50 हजार रुपये हो गई है और जो 20 हजार रुपये कमा रहे थे अब उनके अकाउंट में सीधे 40 हजार रुपये आएंगे. इन कर्मचारियों में प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर से लेकर प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर तक शामिल हैं.

क्यों सीधे 100 परसेंट बढ़ाई गई सैलरी?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के कर्मचारियों की सैलरी में 100 प्रतिशत का इंक्रीमेंट इसलिए किया क्योंकि 16 सालों से ये लोग इसी सैलरी पर काम रहे थे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार साल 2009 से ये कर्मचारी एक ही सैलरी पर काम कर रहे थे, उसके बाद अब इस तरह का इंक्रीमेंट हुआ है. उन्होंने बताया कि ये पद राज्य सरकार के पे स्ट्रक्चर में नहीं आते थे इसलिए राज्य सरकार के सैलरी रिवीजन और महंगाई भत्तों में वृद्धि का इन्हें लाभ नहीं मिलता था. मुख्यमंत्री ने रविवार (2 अगस्त, 2026) को कहा कि डीडीएम कर्मचारियों की सैलरी में यह बदलाव लाने का मकसद उनके लिए न्याय लाना था.

कितनी बढ़ी DDMA कर्मचारियों की सैलरी?

साल 2009 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के तहत प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर्स की भर्ती की गई थी. तब प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्ति 25 हजार रुपये सैलरी और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर 20 हजार रुपये पे स्केल पर रखे गए थे. अब 100 प्रतिशत हाइक के बाद 25 हजार रुपये वेतन पाने वालों की सैलरी 50 हजार रुपये और 20 हजार रुपये सैलरी वाले कर्मचारियों को 40 हजार रुपये वेतन मिलेगा.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 16 सालों में इन कर्मचारियों को न सैलरी हाइक का फायदा मिला और न ही महंगाई भत्तों में वृद्धि का लाभ मिल सका, लेकिन महंगाई बढ़ती गई. इसके अलावा इन कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और काम का दायरा भी.

क्या करते हैं DDMA के कर्मचारी?

DDMA के कर्मचारियों की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत अहम जिम्मेदारियां हैं, जिनमें ये शामिल हैं-

  • जिला स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना
  • वैज्ञानिक खतरों का ख्याल रखना
  • दिल्ली के संवेदनशील क्षेत्रों और कमजोर आबादी के बीच की चुनौतियों का पता लगाना
  • खतरों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना
  • अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बनाना
  • आपदाओं के दौरान इमरजेंसी सेंटर्स का प्रबंधन करना
  • आपदाओं के समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसियों के बीच कॉर्डिनेशन बनाना
  • आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना
  • बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल्स करवाना

यह भी पढ़ें:- EPFO: बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर और पेरोल सिस्टम भी? PF अकाउंट पर बड़े प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब बस लागू होने की देरी

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