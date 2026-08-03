अब बैंक देगा 1.25 लाख रुपये... कार्ड ब्लॉकिंग के लिए कंज्यूमर कोर्ट का सख्त फैसला, आप भी जान लें किन कंडिशन में बैंक देगा कंपनसेशन

कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड से कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने लिए ऐसा कदम उठाना सही था, लेकिन कार्ड ब्लॉक करने से पहले बैंक की तरफ से इसकी जानकारी कस्टमर को दी जानी चाहिए थी ताकि उन्हें एयरपोर्ट पर इतनी दिक्कत न होती.

डेबिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए एक बैंक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. केरल के एर्नाकुलम में रहने वाले एक शख्स का डेबिट कार्ड बैंक ने अचानक ब्लॉक कर दिया, जिसके लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने कस्टमर को हुए मानसिक तनाव और मुकदमेबाजी में हुए खर्च के बदले में बैंक से उसे 1.25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कुवैत से कोच्चि जाते समय जब एयरपोर्ट पर कस्टमर और उनकी फैमिली ने फूड और शॉपिंग के लिए कार्ड स्वाइप किया तो यह काम नहीं कर रहा था. पूरी ट्रिप के लिए वह कार्ड पर निर्भर थे, लेकिन अचानक कार्ड ब्लॉक होने की वजह से उनके लिए खाना-पीना तक मुश्किल हो गया. यहां तक की ड्यूटी फ्री और एटीएम पर भी उनका कार्ड काम नहीं कर रहा था. इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई. उनकी शिकायत के अनुसार, कार्ड ब्लॉकिंग को लेकर उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

बैंक ने क्यों ब्लॉक किया कार्ड?

बैंक ने बताया कि उन्हें मास्टरकार्ड से एक अलर्ट मिला था, जिसमें बताया गया कि कस्टमर के कार्ड का डेटा लीक होने का खतरा है इसलिए सावधानी बरतते हुए उन्होंने कार्ड को ब्लॉक कर दिया. बैंक का कहना है कि उन्होंने एसएमएस के जरिए कस्टमर को कार्ड ब्लॉकिंग का मैसेज भी भेजा, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से वह डिलीवर नहीं हो सका. हालांकि, कोर्ट बैंक की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ.

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड से कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने लिए ऐसा कदम उठाना सही था, लेकिन कार्ड ब्लॉक करने से पहले बैंक की तरफ से इसकी जानकारी कस्टमर को दी जानी चाहिए थी ताकि उन्हें एयरपोर्ट पर इतनी दिक्कत न होती. कोर्ट ने फैसले में कहा कि बैंक की इस लापरवाही की वजह से कस्टमर और उनका परिवार जिस मानसिक तनाव और ट्रॉमा से गुजरा है, उसके लिए 1 लाख रुपये का कंपेनसेशन उन्हें दिया जाए. इसके अलावा मुकदमेबाजी में जो खर्च हुआ, उसके लिए 25 हजार रुयपे भी दिए जाएं. यह राशि 45 दिनों के अंदर कस्टमर को भेज दी जाए, वरना 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा.

क्यों अचानक कार्ड ब्लॉक करते हैं बैंक?

अनधिकृत ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड बिल समय पर न भरने, बार-बार पेमेंट डिफॉल्ट होने या केवाईसी नहीं होने और ज्यादा रिकवरी जैसे मामलों में बैंक कार्ड ब्लॉक कर सकता है. हालांकि, इसके लिए उसे मैसेज, ईमेल या बैंक ऐप पर नोटिफिकेशन के जरिए कार्ड ब्लॉकिंग की इंफोर्मेशन भेजना जरूरी है.

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